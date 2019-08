Kulturpreisträger gesucht - Jetzt Vorschläge einreichen

Der Landkreis Erding ehrt jedes Jahr höchstens zwei Personen oder Gruppen mit dem Kulturpreis. Potenzielle Preisträger vorschlagen kann jeder Bürger.

Landkreis – Das Kammerorchester Erding hat ihn schon vor vielen Jahren bekommen, der kürzlich verstorbene Künstler Rudolf L. Reiter aus Erding ebenfalls, und im vorigen Jahr durften sich der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier und die Schäfflergruppe Taufkirchens freuen: Es geht um den Kulturpreis für hervorragende Verdienste um das kulturelle Leben im Landkreis. Er wird heuer zum 41. Mal verliehen.

Kulturpreis: Finanzielle Zuwendung von jeweils 2000 Euro

Der Preis geht einmal im Jahr an höchstens zwei Personen oder Gruppen und ist mit einer finanziellen Zuwendung von jeweils 2000 Euro verbunden. Die Preisträger müssen sich durch ihr künstlerisches Werk, ihr künstlerisches Schaffen oder ihre besondere Leistung im Gesamten hervorragende Verdienste um das kulturelle Leben im Landkreis erworben haben.

Kulturpreis: Anerkennung für Einzelpersonen, Gruppen und Vereinigungen

Der Kulturpreis soll insbesondere eine Anerkennung sein für die Leistungen von Einzelpersonen, Gruppen und Vereinigungen zum Wohle der Kultur, des Brauchtums, der Heimat- und Landespflege sowie des Denkmal-, Natur- und Umweltschutzes im Landkreis Erding; eine Anerkennung für die Leistungen auf den Gebieten der produzierenden Kunst (Malerei, Bildhauerei, Literatur, Komposition und andere) und der reproduzierenden Kunst (Inszenierung, Interpretation, darstellende Kunst).

Vorschläge bis 25. September möglich

Das Vorschlagsrecht steht allen Bürgern des Landkreises zu. Laut Landratsamt können aber nur Vorschläge berücksichtigt werden, die im laufenden Jahr eingereicht wurden. Früher gemachte Vorschläge müssen gegebenenfalls neu vorgelegt werden.

Vorschläge – mit Begründung – werden schriftlich erbeten bis Mittwoch, 25. September, an das Landratsamt Erding, Büro des Landrats, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding oder per E-Mail an kulturpreis@lra-ed.de. Weitere Informationen gibt es im Landratsamt unter Tel. (0 81 22) 58-11 03 oder -13 46. Die Preisverleihung findet am Freitag, 29. November, in der Stadthalle statt.

vam