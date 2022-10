Landkreis und Kreisjugendring legen Streit bei

Neuer Vertrag: Mehr Kontrolle, mehr Transparenz

Von Hans Moritz schließen

Der Landkreis Erding und der Kreisjugendring (KJR) haben ihren jahrelangen Streit um die finanzielle Ausstattung des KJR sowie die Verwendung öffentlicher Gelder vorerst beigelegt.

Erding - Am Freitagnachmittag unterschrieben Landrat Martin Bayerstorfer und Andrea Jarmurskewitz, amtierende Vorsitzende des KJR, im Beisein von Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, den neuen Grundlagenvertrag, um den monatelang gerungen worden war.



Basis des neuen Kontrakts, der zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt und nicht befristet ist, ist die Pflicht des KJR, jedes Jahr konkret abzurechnen. Er bekommt nur die Ausgaben erstattet, die er auch getätigt hat. Das heißt allerdings, dass der KJR zunächst mit weniger Geld klarkommen muss. Dabei hatte er zuletzt immer höhere Zuschüsse gefordert. Der neue Vertrag beendet auch die etwas hemdsärmelige Arbeit, die sich beide Seiten vorwerfen lassen müssen.



2023 wird der KJR knapp 137 000 Euro erhalten. Zum Vergleich: Es waren schon mal 144 000 Euro. Im Jahr 2020 gab es lediglich zwei größere Ausgabenposten: 43 000 Euro für Zuschüsse an den KJR und Verbände für Freizeiten sowie 117 000 Euro für die Geschäftsstelle und Personalkosten. Dass die Summe schrumpft, liegt daran, dass der KJR aktuell keine höheren Ausgaben geltend machen kann.



Konkret erhält der KJR vom Landkreis 102 500 Euro für Personal, 15 000 Euro für die Verwaltung und 5000 Euro für Fortbildungen. Die Geschäftsstelle im Widnmann-Palais kann der KJR weiterhin kostenfrei nutzen, was 10 500 Euro pro Jahr entspricht. Die Personalkostenabrechnung übernimmt weiter der Landkreis – für rund 600 Euro.



Zudem gewährt der Landkreis knapp 7000 Euro an Zuschüssen für die Jugendarbeit sowie weitere knapp 8000 Euro für die Jugendfreizeit in Werfenweng.



Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Bayerstorfer, „dass wir mit dem neuen Vertrag absolute Transparenz herstellen“. Es müsse jedes Jahr „spitz abgerechnet“ werden. Der KJR entscheidet, welche Jugendfreizeitmaßnahmen gefördert werden, die Bezahlung verbleibt aber wie zuletzt bereits praktiziert beim Landkreis. Und er betreut weiter den Jugendzeltplatz am Notzinger Weiher



In einer von beiden Seiten am Freitagabend verbreitetenden Erklärung ist von einem „großartigen Erfolg für die Kinder- und Jugendarbeit“ die Rede. Der Verhandlungen, so zumindest die öffentliche Lesart, seien „konstruktiv und ergebnisorientiert“ verlaufen.



„Damit können wir endlich rechtssicher die Zukunft des Jugendrings angehen und wichtige Anliegen von Kindern und Jugendlichen begleiten“, erklärt Jarmuskewitz. „Der Grundlagenvertrag ist ein Neubeginn“, urteilt BJR-Präsident Fack. Und Bayerstorfer meint: „Ich freue mich über den erfolgreichen Vertragsabschluss, mithilfe dessen wir eine konstruktive und für alle Beteiligten transparente Grundlage für die künftige Zusammenarbeit geschaffen haben.“



Von der Einigung unberührt ist die Forderung des Landkreises und der Regierung von Oberbayern an den KJR, insgesamt über 90 000 Euro nicht satzungsgemäß verwendeter Mittel zurückzuzahlen. Die Bescheide sind raus, der KJR klagt dem Vernehmen nach dagegen vor dem Verwaltungsgericht.