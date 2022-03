Landkreis will nicht in AG Fahrradfreundliche Kommunen

Von: Hans Moritz

Teilen

Wenn Radwege scheitern, liegt es meist nicht am politischen Willen, sondern an fehlenden Grundstücken so wie hier bei Indorf an der ED 14. © Hans Moritz

Der Landkreis will sein Radwegenetz ohne Hilfe der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen ausbauen. Die Grünen holten sich im Kreistag eine Abfuhr. Ein Hintertürchen bleibt aber offen.

Erding - So leicht öffnet sich die Tür nicht, es müssen schon hohe Hürden überwunden und etliche Vorarbeiten geleistet werden, um Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) werden zu können. Die Städte Erding und Dorfen sind schon Mitglied. Der Landkreis nicht – und wird es so schnell auch nicht werden. Das beschloss der Kreisausschuss nach einer kontroversen Debatte. Immerhin: Ein Hintertürchen hat er sich offengelassen.



Die Grünen-Fraktion hatte den Antrag auf AGFK-Beitritt gestellt. Bereits im September 2021 hatte sich Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) skeptisch gezeigt, vor allem Radschnellwege empfindet er als Flächenfresser mit geringer Nutzung (wir berichteten). Seinerzeit einigte sich der Kreisausschuss, die 26 Bürgermeister anzuhören. Die Dienstbesprechung fand am 7. Dezember statt – mit einem für die Grünen enttäuschenden Votum: Alle Rathauschefs sprachen sich gegen den Beitritt des Landkreises aus.



Ihnen ging es freilich nicht darum, Radler auszubremsen. Vielmehr wird in den Kommunen befürchtet, dass sie die Kosten des Radwegausbaus zu tragen haben, zu dem sich der Landkreis mit dem Beitritt verpflichten würde. Tenor war: Jede Gemeinde solle für sich über eine Mitgliedschaft entscheiden.



Bayerstorfer sah den Beitritt auch deswegen nicht als dringlich an, weil der Landkreis soeben selbst ein Radverkehrskonzept erstellt. „Es soll noch heuer vorgestellt werden“, kündigte Katrin Neueder von der Verwaltung an.



Wolfgang Fritz (Grüne), einer der Autoren des Antrags, konnte das nicht nachvollziehen. „Wir wollen alle den Modalsplit und damit die Erhöhung des Rad- am Gesamtverkehr von derzeit elf auf 25 Prozent in vier Jahren.“ Die Kfz-Zulassungszahlen in Erding zeigten: „Die Zunahme bei den Neuwagen ist größer als das Bevölkerungswachstum“, so Fritz.



Ihm missfiel, dass einige die AGFK faktisch als Gegner ansähen. Dabei sei es „ein Bündnis der Kommunen“ – mit dem Fürther Landrat als Vorsitzendem. Die Arbeitsgemeinschaft verlange tatsächlich umgesetzte Verbesserungen für Radfahrer, während „das Konzept ein Papiertiger bleibt, wenn es nicht umgesetzt wird“, so der Grünen-Kreisrat. Immer mehr Gemeinden und Kreise würden beitreten, Erding dürfe da kein weißer Fleck bleiben. Das wollte Bayerstorfer so nicht stehen lassen und verwies darauf, „dass wir für den Radverkehr eine eigene Stelle geschaffen haben“. Außerdem wolle man nur aktuell außen vor bleiben.



Gertrud Eichinger (SPD) befürwortete den Beitritt, nicht zuletzt, um Gemeinden mit Radwegen zu verbinden. Cornelia Vogelfänger (CSU) konterte: „Die Praxis sieht oft anders aus.“ Oft scheitere das Bemühen an fehlenden Grundstücken, an die man nicht komme. Ludwig Kirmair (CSU) befand, „dass wir schon ein gutes Wegenetz haben“. Die Vernetzung von Gemeinden sei eine Aufgabe des Landkreises, vor allem entlang Kreisstraßen. Das wiederum griff Fritz auf: „Wenn der Landkreis Mitglied wird, sind die Gemeinden im Boot.“



Bernhard Mücke (CSU) verwies auf seine Gemeinde Oberding, die mit den Nachbarn im Austausch bezüglich neuer Radwege stehe. „Da passiert einiges.“ Der AGFK-Beitritt könnte da eher bremsend wirken. Sein Rat: „Warten wir das Radverkehrskonzept ab und reden dann noch einmal.“ Diesem Kompromiss stimmten alle zu..

ham