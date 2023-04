Alles zu teuer: Erst mal alles auf Null

Von: Hans Moritz

Auch im Kreis Erding werden zu wenig neue Wohnungen geschaffen, so wie hier im Thermengarten in Altenerding. Jetzt kommt der nächste Tiefschlag. © Hans Seeholzer

Der nächste Schlag gegen das Bemühen, mehr sozialen Wohnraum zu schaffen. Immer mehr Vorgaben bedeutet offensichtlich immer weniger neue Wohnungen. Eine wichtige Institution tritt nun auf die Bremse.

Erding – Genossenschaftliches oder kommunales Bauen gilt als eines der wenigen Instrumente, zu mehr bezahlbarem beziehungsweise sozialem Wohnraum zu kommen. Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises hätte den Atem für vier größere Projekte gehabt. Doch bürokratische und politische Vorgaben nehmen ihr die Luft. Mit bitteren Folgen: Es wird bis auf Weiteres keine neuen Projekte geben. Erst wenn der Bund neue Förderzusagen gibt, möchte die Wohnungsbaugesellschaft wieder Luft holen. Dies erklärt Geschäftsführer Matthias Vögele im Gespräch mit unserer Zeitung.



„Wir hatten vier Vorhaben in der Pipeline“, schildert der 61-Jährige, der seit 15 Jahren die Geschäfte der Wohnungsbaugesellschaft sowie der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung und der Fischer’s Verwaltungs GmbH führt. In Isen, Reichenkirchen, Moosinning sowie an der Haager Straße Ost in Erding hätte die Wohnungsbaugesellschaft Baugrund bekommen können, in erster Linie von den Gemeinden. „Wir hatten entweder Bauträger-Modelle oder Mietkauf im Fokus“, schildert Vögele. 80 bis 100 Einheiten hätten es werden können, 23 allein in Erding.



Doch nun steht fest: Die Vorhaben würden die Gesellschaft des Landkreises und von mehr als 20 Gemeinden überfordern. Anhand eigener Projekte verdeutlicht Vögele die „aberwitzige Preisentwicklung. 2010 haben wir im Betreuten Wohnen in Erding für 2400 Euro pro Quadratmeter gebaut. 2014 waren es an der Schubertstraße in Erding bereits 2600, 2019 in Taufkirchen 2700 und 2020 im Thermengarten in Altenerding 2980 Euro pro Quadratmeter“. Heuer, nur drei Jahre später, muss Vögele an der Haager Straße Ost mit 4000 Euro kalkulieren. „Zu Jahresbeginn trat ein neues Energiegesetz in Kraft, das den Quadratmeterpreis auf 5000 Euro hebt. Rechne ich noch Risiken und einen minimalen Gewinn mit ein, sind wir bei 6000 Euro“, so seine Kalkulation.



Mit diesen Zahlen ist Vögele in den Aufsichtsrat gegangen. „Wir waren uns einig: Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht darstellbar, weder für künftige Kunden, Mieter oder Leasingnehmer, noch für uns. Die Wohnungsbaugesellschaft steht zurzeit sehr solide da, das wollen wir nicht gefährden.“ Die Liquidität liege aktuell bei rund 200 000 Euro, der Umsatz habe zuletzt zwei Millionen Euro betragen, der Ertrag 80 000 Euro – diese gedeihliche Entwicklung wolle er nicht aufs Spiel setzen.



Doch was hat das Bauen in den vergangenen Jahren so teuer gemacht? „Es sind nicht nur Stahl und Beton und auch nur bedingt die Bodenpreise“, sagt Vögele. „Die Teuerungen betreffen aufgrund laufend steigender Vorgaben unter anderem Heizung, Lüftung, Sanitär, Wärmerückgewinnung, Isolierungen, Blitzschutz, Brandschutz sowie Schallschutz an allen Leitungen.“ Wir bizarr dies ist, zeigt der Geschäftsführer am Beispiel von Rohr-Isolierungen unter den Neubauten an der Haager Straße Ost: „Wir müssten deswegen einen Meter tiefer in den Untergrund.“



Die Ampel-Regierung erschwert nach Auffassung Vögeles die Bautätigkeit weiter. Auch dafür hat er ein Beispiel: Bei zwei Objekten stamme die Gasheizung aus den 90er Jahren. Diese Heizungen werden auf absehbare Zeit kaputt gehen. Der Einbau von Wärmepumpen würde je 120 000 Euro kosten, neue Gasheizungen hingegen je 17 000 bis 20 000. Vögele: „Da bleibt einem keine Wahl, wir werden heuer notgedrungen noch einmal neue Gasheizungen einbauen.“



Die gesamte Situation empfindet Vögele als „extrem bitter. Wie soll denn da noch neuer Wohnraum geschaffen werden?“ Seine Gesellschaft hat jetzt „schweren Herzens“ die Notbremse gezogen. „Sobald die Bundesregierung neue Förderprogramme auflegt, sind wir wieder am Start“, versichert er. Doch selbst dann weiß er nicht, wie aktiv die Gesellschaft werden kann. „Die Gemeinden brauchen jetzt Geld und verkaufen Grundstücke. Niemand kann sagen, ob sie dann noch da sind.“ ham