In der Einkommens-Bundesliga auf Platz 43

Im Kreis Erding konnte zuletzt jeder private Haushalt pro Kopf im Durchschnitt 26 544 Euro nach Verpflichtungen oder Lust und Laune ausgeben oder sparen.

Erding - In der „Einkommens-Bundesliga“ unter 401 ausgewerteten Städten und Kreisen landet der Landkreis Erding damit aktuell auf Platz 43. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die der Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen errechnet und der Zeitungsdienst Südwest zusammengetragen sowie verglichen hat.



An der Spitze liegt Heilbronn mit einem verfügbaren Einkommen von 42 275 Euro, am Ende der Tabelle Gelsenkirchen mit 17 015 Euro. Deutschlandweit wurden 23 706 Euro errechnet. Die Zahlen beruhen auf dem Stichtag 31. Dezember 2019. Sie beziehen die finanziellen Folgen der Corona-Krise für die etwa von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer und Freiberufler noch nicht ein. Aktuellere Daten liegen bislang nicht vor.



Unter dem verfügbaren Einkommen sind nicht die Einkünfte zu verstehen, die beim Finanzamt versteuert werden. Das verfügbare Einkommen ist vielmehr eine Nettoeinkommensgröße, die sowohl Einkommen aus unselbstständiger Arbeit als auch solche aus freiberuflicher beziehungsweise unternehmerischer Tätigkeit sowie Vermögenseinkünfte beinhaltet. Eingerechnet werden bei der sogenannten Umverteilungsrechnung, auf der die Angaben beruhen, aber auch Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld, Kindergeld und andere staatliche Leistungen. Abgezogen wiederum sind Steuern und Sozialbeiträge.



Es ist also das Geld, das Mann und Frau tatsächlich für ihre Bedürfnisse, von der Miete, über Kredite, fürs Essen, Kleidung, Urlaub, Sparen und so weiter ausgeben oder anlegen können – und das jetzt von der Inflation stärker aufgefressen wird als in den vergangenen Jahren.



2013 hatte das verfügbare Einkommen im Kreis Erding im Schnitt 22 619 Euro (Bund: 20 730 Euro) betragen. Ein zweiter Maßstab zur Entwicklung ist die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes pro Einwohner. Das stieg nach Zahlen des Statistischen Bundesamts im Landkreis Erding zwischen 2013 und 2019 um 14,9 Prozent von 27 737 auf 31 876 Euro.



Damit lässt sich Folgendes feststellen: Die verfügbaren Einkommen sind im selben Zeitraum mit 17,4 Prozent um 2,4 Punkte stärker gewachsen als das lokale Bruttoinlandsprodukt. Was sagt uns das? Dieser gewachsene Anteil dürfte zu einer gestärkten Binnennachfrage geführt haben.



Die gute Platzierung ist auch ein Beleg für die wirtschaftliche Prosperität der Region. Fraglich ist, wie stark sich Krieg und Inflation auswirken werden. TEJA BANZHAF