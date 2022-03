Linienbusse: Mehr Fahrten, weniger Resonanz

Von: Veronika Macht

Das Erdinger Busnetz war noch nie so dick geknüpft wie heute. Aber die Resonanz sinkt. Das missfällt dem Landrat. © Hans Moritz

Der ÖPNV ist immer ein Zuschussgeschäft. Muss das begrenzt werden? Der Erdinger Landrat macht sich da so seine Gedanken.

Erding/Forstern - Der Landkreis Erding gibt für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) heuer mit fünf Millionen Euro eine Rekordsumme aus. „Das ist deutlich mehr als noch vor einigen Jahren, und trotzdem wird der ÖPNV nicht besser angenommen“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) in der Forsterner Bürgerversammlung.

Er hatte eine weitere Zahl dabei: Jeder Fahrgast werde pro Kilometer von der öffentlichen Hand mit 3,05 Euro bezuschusst. Angesichts dessen stelle sich ihm schon die Frage: „Passt das, oder halten wir zu viel vor?“



Dass der ÖPNV ein ordentliches Zuschussgeschäft ist, ist kein Geheimnis. „Und trotzdem sagen wir jedes Jahr, dass wir’s noch mal probieren, dass wir mehr Werbung machen, das Angebot erweitern, eine engere Taktung bieten, Tagesrandlagen und Wochenenden bedienen“, sagte der Landrat und nannte dazu drei Kennzahlen: In zehn Jahren hätten sich die Ausgaben verdoppelt. In zehn Jahren habe sich das Angebot vereineinhalbfacht. „Und das Deprimierendste: Die Zahl der Fahrgäste hat um nur vier Prozent zugenommen bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum von acht Prozent. Wir sind also schlechter in der Akzeptanz als vor zehn Jahren, wenn man prozentual rechnet.“



Er wolle damit aber nicht sagen, dass das Konzept ÖPNV verkehrt sei, stellte Bayerstorfer klar. Man müsse selbstverständlich gewährleisten, dass auch diejenigen, die kein eigenes Fahrzeug besitzen oder fahren können, in die Arbeit oder zur Schule kommen. So habe man erst kürzlich einige Linien-Ausweitungen vorgenommen. „Das ist auch sinnvoll“, betonte er, „aber wir müssen trotzdem neu überlegen“.



Der Landrat habe sich nämlich ausrechnen lassen, was allein die öffentliche Hand bezahle – noch ohne die Kosten für den Bürger, wenn er sich eine Fahrkarte kauft –, geteilt durch die Anzahl der Kilometer je Fahrgast. Das Ergebnis: „Jeder Fahrgast wird von der öffentlichen Hand, vom Landkreis und vom Freistaat Bayern, mit 3,05 Euro bezuschusst. Jeder, der die Taxitarife im Kopf hat, stellt sich da die Frage: Ist das in Ordnung, und ist es ökologisch sinnvoll, wenn ein Bus fährt, in dem nur drei Leute sitzen? Oder sollten wir uns komplett neuen Gedanken und Strukturen widmen?“



Der Landrat gab zu: Diese Zahl habe ihn „fast erschlagen“. Die Fahrkartenkosten seien noch nicht mal eingerechnet, „aber da bin ich ja mit Taxi billiger dran, und werde zudem noch von daheim abgeholt und muss nicht zur Bushaltestelle gehen“. Vielleicht, so Bayerstorfer, müsse man umdenken und verstärkt Expressbuslinien einsetzen, die nicht mehr überall halten und nur die größeren Einheiten verbinden. Zum Beispiel halte ein Bus ab Hohenlinden in Forstern, vielleicht noch in Reithofen, aber dann nur noch in Erding und am Flughafen – „maximal, vielleicht eher noch zwei Stationen rausschmeißen“. Schnellere Verbindungen seien effektiver und sorgten für eine höhere Akzeptanz.



Er habe schon „alles mitgemacht“, sagte Bayerstorfer, von Rufbussen Mitte der 90er Jahre bis hin zu Anruflinientaxen. „Die sind auch in Ordnung, aber wir werden es trotzdem nicht schaffen, dass wir jedes Einzelgehöft anbinden – zumindest nicht zu einem ökonomisch und ökologisch vertretbaren Aufwand.“ Man müsse gleichzeitig klarstellen: „Die öffentliche Hand kann nicht alles regeln.“

