Landrat rechnet mit hunderten Ukrainern

Von: Hans Moritz

Vor allem Frauen und Kinder flüchten aus der Ukraine, hier an der Grenze zu Polen. Landrat Martin Bayerstorfer rechnet mit mehreren hundert Flüchtlingen im Landkreis Erding. © Kay Nietfeld/dpa

Wieder stellt sich der Landkreis Erding auf zahllose Flüchtlinge ein - aus der Ukraine. Warum es diesmal eine völlig andere Situation als 2015/16 ist:

Erding - Es ist die größte und schnellste Massenflucht, die Europa seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Zwölf Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben sich schon mehr als 1,5 Millionen Menschen auf den Weg in den sicheren Westen gemacht. Ein Großteil befindet sich in Polen. Viele wollen aber weiter nach Deutschland und in andere europäischen Länder. Auch im Landkreis Erding stellt man sich auf eine größere Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine ein. Mit 2015 ist die Lage aber nicht vergleichbar.



„Die Regierung von Oberbayern hat die oberbayerischen Landkreise informiert, dass sie sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen einstellen sollen“, erklärt Landrat Martin Bayerstorfer im Gespräch mit unserer Zeitung. Deswegen suche man auch größere Liegenschaften, etwa wieder eine Turnhalle, sollten plötzlich viele ukrainische Flüchtlinge ankommen. „Insgesamt rechne ich mit mehreren hundert Menschen in den kommenden Wochen“, prognostiziert Bayerstorfer. Er glaubt aber auch, „dass die meisten wieder in ihre Heimat zurückkehren, sobald es die Lage erlaubt“.



Fast alle Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, sind bislang bei Freunden, Verwandten und Bekannten untergekommen. „Wir mussten noch keinen einzigen Geflüchteten unterbringen“, berichtete Bayerstorfers Büroleiterin Karin Fuchs-Weber am Montag. Beim eigens dafür eingerichteten Bürgertelefon seien bislang nur drei Anrufe eingegangen.



Im Moment, so Fuchs-Weber weiter, „hätten wir 40 bis 50 freie Plätze in unseren Asylunterkünften“. Allerdings liefen Planungen, bei höheren Zahlen ein Ankunftszentrum aufzubauen, in dem Ukraine-Flüchtlinge erfasst und erstversorgt werden, in dem abgeklärt wird, ob jemand etwa medizinische Hilfe benötigt. Zudem berichtete sie, dass sich bereits Bürger mit freien Zimmern und Wohnungen beim Landratsamt gemeldet hätten.



Die Ukraine-Flüchtlinge werden nicht als Asylbewerber betrachtet, auch wenn sie Ansprüche aus dem entsprechenden Leistungsgesetz haben. Bayerstorfer erklärt: „Wer mit einem biometrischen Pass kommt, kann auf jeden Fall 90 Tage bleiben. Diese Zeit kann um weitere 90 Tage verlängert werden.“ Seine Sprecherin Daniela Fritzen weist darauf hin, dass diese Menschen zunächst wie Touristen betrachtet würden. Fuchs-Weber erinnert an den vorerst einjährigen Schutzstatus der Ukraine-Flüchtlinge, auf den sich die EU geeinigt habe. Diese Menschen dürften sich frei bewegen und seien nicht wie Asylbewerber an einen bestimmten Landkreis gebunden.



Die Behörde hat Infoblätter auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch herausgegeben. Bereits privat untergebrachte Personen sollen sich nach den Angaben Fritzens bei den Einwohnermeldeämtern melden und sich per E-Mail an ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de selbst registrieren.



Wichtig sei, dass Ukrainer, die in Erding ankommen und hier nicht privat unterkommen, sich zunächst ins Ankunftszentrum nach München begeben. Das befindet sich an der Maria-Probst-Straße 12 in München (Bushaltestelle: Margot-Kalinke-Straße; U-Bahnhaltestelle: Kieferngarten). Dieser Personenkreis kann laut Fritzen den MVV kostenlos nutzen.



Geflüchtete aus der Ukraine, die privat im Landkreis Erding unterkommen und auf finanzielle Unterstützung, beispielsweise Krankenbehandlung, angewiesen sind, nehmen Kontakt mit dem Asylmanagement des Landratsamts auf.



Kontaktstellen: Das Landratsamt hat ein eigenes Ukraine-Telefon eingerichtet, das montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und an Freitagen von 9 bis 15 Uhr unter Tel. (0 81 22) 58 10 71 erreichbar ist. E-Mails sind an koordinierung-ukraine@lra-ed.de zu richten. Weitere Infos auch auf der Internetseite www.landkreis-erding.de.

ham