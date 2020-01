Klimaschutz: Die Katze in Schreiners Sack

Der Klimaschutz ist das wichtigste Anliegen von Hans Schreiner, Landratskandidat von FW, Grünen und SPD. Ein guter Ansatz, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende. Aber: Jetzt muss auch Schreiner sagen, was er damit meint - und wer es bezahlen soll.

Endlich hat er ein Thema gefunden. Hans Schreiner, gemeinsamer Landtagskandidat von Freien Wählern, SPD und Grünen, ist bisher vor allem dadurch aufgefallen, dass er seine Bewerbung damit begründet, CSU-Landrat Martin Bayerstorfer nach 18 Jahren ablösen und einen neuen Politikstil etablieren zu wollen. Jetzt nennt Schreiner den Klimaschutz als sein Hauptanliegen.

Das ist ein Ansatz, der in die Zeit passt und ein größeres Wählerpotenzial ansprechen dürfte. Doch konkreter ist der Noch-Bürgermeister von Bockhorn bislang nicht geworden. Das müssen er und die drei ihn tragenden Parteien rasch nachholen. Ein Weg wäre, die Buslinien massiv auszubauen. Mindestens ein Stundentakt bis in die letzte Gemeinde müsste es schon sein, um Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen. Schreiner muss die Frage beantworten, wer das dann rasant ansteigende Millionendefizit tragen soll: der Landkreis und damit die Gemeinden mit der Kreisumlage?

Schreiner muss auch die Frage beantworten, ob er von dem Grundsatzbeschluss abrücken würde, nach dem sich die Gemeinden bei einer Linienverdichtung an den Mehrkosten prozentual beteiligen müssen. Das haben zuletzt immer wieder die Grünen gefordert. Das würde die Kosten für den Landkreis noch einmal erheblich steigern. Und zahlen müssten es am Ende doch wieder die Gemeinden – wiederum über die Kreisumlage. ÖPNV-Versprechen haben ihre kommunalpolitischen Tücken.

Auch was die Förderung der Elektromobilität und der Gewinnung regenerativer Energien betrifft, ist Schreiner über Absichtserklärungen nicht hinausgekommen. Gerade weil der Klimaschutz in der Bevölkerung umstritten ist, wird es dem FW-Kandidaten nicht gelingen, am 15. März dem Wähler die Katze im Sack zu verkaufen.

Am Montag bittet die CSU zu ihrem Neujahrsempfang. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Bayerstorfer als Hauptredner versuchen wird, dieses Thema zu seinem zu machen.