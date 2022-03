Erding: Landrat zieht ins Widnmann-Palais

Von: Hans Moritz

In den Startlöchern stehen Umbau und Sanierung des alten Landratratamts zwischen Langer Zeile und Roßmayrgasse. Der Hauptbau bleibt erhalten, der Komplex links wird abgerissen. Der Innenhof soll überdacht werden. Das wird über 13 Millionen Euro kosten. © Hans Moritz

Erding - Das Widnmann-Palais an der Langen Zeile in Erding ist ein Juwel. Dort ist das alte Landratsamt untergebracht. Die Sanierung wird aufwendig und über 13 Millionen Euro teuer.

Der letzte Landrat, der im Widnmann-Palais, einem schmucken Altbau an der Langen Zeile, residierte, war der spätere Vize-Ministerpräsident Hans Zehetmair. Der nächste könnte Zehetmairs Nachnachfolger Martin Bayerstorfer sein. Die Sanierung des alten Landratsamts zwischen Langer Zeile und Roßmayrgasse wird konkret. Das Projekt wird deutlich über 13 Millionen Euro kosten.

Seit Jahren befindet sich das Büro Landrat im Hauptgebäude der Kreisverwaltung am Alois-Schießl-Platz. Die Abteilungen sind über mehrere Gebäude verteilt. Einige sind vor gut zwei Jahren ins Widnmann-Palais zurückgekehrt. Nun soll der Komplex aufwendig saniert, teils abgerissen und neu gebaut werden. Im Bauausschuss des Kreistags stellte Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung die Pläne vor.

Sie sehen vor, dass der Landrat mit seinen engsten Mitarbeitern ins Palais (zurück) zieht – mit Blick auf die Lange Zeile. Erstmals werden die Fraktionen hier Räume bekommen, deren Größe sich an der Stärke der jeweiligen politischen Gruppierung orientiert. Am Widnmann-Bau wird sich aus Denkmalschutzgründen wenig ändern, selbst die energetische Sanierung wird nach den Worten Hubers eine knifflige Angelegenheit.

Der nördlich angrenzende Riegel, der nicht unter Schutz steht, wird abgerissen und neu gebaut – auf Wunsch der Stadt mit einem Abstand zum Palais, um dessen Solitärstellung hervorzuheben. Zudem schwebt Bayerstorfer vor, das Geviert zur Roßmayrgasse nach historischem Vorbild wieder zu schließen. Der Durchgang bleibt erhalten, soll aber zu einer geraden Achse werden.

Bayerstorfer warb zudem für die Überdachung des Innenhofs, um diesen auch für Veranstaltungen nutzen zu können – nach einem prominenten Vorbild: Der CSU-Politiker verwies auf den geschlossenen Innenhof des Innenministeriums am Odeonsplatz in München.

Den Architektenvertrag hatte der Landkreis bereits im März 2020 mit dem Büro Claus + Forster aus München geschlossen, das sich an die Vor- und Entwurfsplanung machte. Im Mai 2021 wurden die Fachplaner für Tragwerksplanung, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro beauftragt. Im Juli desselben Jahres fand die geotechnische Untersuchung mit Rammsondierungen und Rammkernbohrungen statt. Zugleich wurde der Abbruch der nicht denkmalgeschützten Gebäudeteile in die Wege geleitet.

Huber sprach wegen des Denkmalschutzes von einer aufwendigen und komplexen Planung – vor allem aufgrund des Palais’ und des weiteren geschützten früheren Wirtschaftsgebäudes im Süden, in dem sich unter anderem der Kreisjugendring befindet. Weiter erklärte Huber, nicht zuletzt die Baugrube werde eine Herausforderung in dem Ensemble darstellen.

Kurios: Mit dem Landesamt für Denkmalpflege kann sich der Landkreis bis dato nicht einmal abstimmen. Dort fehlt schlicht der zuständige Gebietsreferent, berichtete Huber. Diesen Mangel hat auch die Stadt Erding schon beklagt, die gerne das Pflaster des Rätschenbachs barrierefreier gestalten würde.

Der Neubau wird seinen Worten zufolge im Passivhausstandard errichtet, der Altbau an die Fernwärme angeschlossen. Zudem komme man nicht um eine mechanische Be- und Entlüftung sowie eine Kühlung der Gebäude herum. Diese soll über eine Grundwasserkühlung realisiert werden, für die je ein Saug- und ein Schluckbrunnen zu graben sind. Huber will prüfen, ob die Wärmepumpe im Sommer zugleich als Kältemaschine betrieben werden kann.

Bisher sind für die Umsetzung 13 Millionen Euro veranschlagt, verteilt auf mehrere Jahre. Die Kosten dürften noch einmal – kräftig – steigen, denn die Überdachung des Innenhofs ist in der Summe ebenso wenig enthalten wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Nicht zuletzt pocht der Landrat auf zwei Aufzüge in dem Geviert. Einer sei wegen der sonst langen Wege zu wenig. Das Problem hier: Schützenswertes Gebälk unter dem Dach erschwert den Einbau.

Der Ausschuss stimmte den Plänen einhellig zu. Bis zum Sommer, so Huber, solle die fertige Planung inklusive Kostenschätzung vorliegen. Den Bauantrag will das Landratsamt voraussichtlich im Januar 2023 bei der Großen Kreisstadt einreichen.