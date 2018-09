Landschulen erleben Zulauf

4942 Grund- und 2350 Mittelschüler starten am kommenden Dienstag in den Unterricht – fast so viele wie im Vorjahr. Bemerkenswerter Trend: Zuwachs verzeichnen vor allem die Landschulen. In den Städten gibt es ein kleines Minus.

Erding – So richtig aufgeregt von den 7292 Grund- und Mittelschülern an den 31 Grund- und zehn Mittelschulen dürften 1229 Mädchen und Buben sein. Sie werden am kommenden Dienstag eingeschult. 244 Grund- und 120 Mittelschulklassen konnten gebildet werden. Diese Zahlen legten gestern die beiden Schulamtsleiter Marion Bauer und Robert Leiter in einem Pressegespräch vor.

Bauer erklärte, dass der allgemeine Trend zu steigenden Schülerzahlen auch im Landkreis zu beobachten sei, vor allem in den Landgemeinden. In Erding allerdings seien es heuer etwas weniger Erstklässler. Es habe mancherorts Probleme gegeben, etwa die Dreizügigkeit zu halten. Mit Gastschulanträgen seien Schulamt und Stadt deswegen sehr restriktiv umgegangen. „Wir halten uns da strikt ans Gesetz“, so Bauer.

Hoch erfreut zeigte sie sich über die gute Entwicklung bei den Mittelschülern. 70 Fünftklässler mehr als vor einem Jahr seien es. Was die früheren Viertklässler betrifft, berichtete sie von einem anziehenden Trend aufs Gymnasium – die Rückkehr zum G9 zeigt also bereits Wirkung.

Eine gute Nachricht für Eltern: Die Klassen sind vergleichsweise klein, in keiner einzigen an den Grund- und Mittelschulen sitzen mehr als 30 Kinder. Über 80 Prozent wiesen zwischen 16 und 25 Schüler auf. In 40 Klassen sind es sogar nur bis zu 15 Mädchen und Buben.

Und wie sieht es mit der Lehrerversorgung aus? Bauer und Leiter sind sehr zufrieden, vor allem über sechs zusätzliche Stellen für Förderlehrer. 22 sind es nun. Insgesamt ist das Schulamt für 510 Grund- und Mittelschullehrer zuständig. Hinzu kommen 67 Fach- und 53 Religionslehrer.

Nicht so gut gefällt der Schulamtsleiterin die Nähe zu Niederbayern. „Wir haben deshalb eine sehr hohe Fluktuation.“ 98 Pädagogen unterrichten erstmals im Landkreis, darunter viele junge. „Da muss man leider damit rechnen, dass einige auch bald wieder weg sind.“

Umso erfreulicher: Familien im Erdinger Land haben ein überdurchschnittlich gut ausgebautes Ganztagsangebot. Laut Leiter gibt es für 909 Schüler 47 gebundene Ganztagsklassen (2017: 45) mit rhythmisiertem Unterricht bis in den Nachmittag. Hinzu komme ein dicht geknüpftes Netz an offenen Ganztagsangeboten. Seit drei Jahren ist diese Unterrichtsform auch an Grundschulen möglich, zehn machen davon Gebrauch. An 20 weiteren Grundschulen gibt es eine Mittagsbetreuung. Leiter freut sich, „dass wir im Landkreis zu nahezu 100 Prozent ein Betreuungsangebot bis in den Nachmittag bieten können“.

Bauer und Leiter stellten einige Besonderheiten vor. An den Grundschulen gibt es heuer sieben Klassen, in denen mehrere Jahrgangsstufen unterrichtet werden: In Lengdorf drei 1./2. Klassen, in Inning eine 1./2. und eine 3./4. sowie in Schwindkirchen zwei 1./2. Klassen (siehe auch Bericht unten).

An den Mittelschulen werden 19 M-Klassen eingerichtet. In Finsing und Wartenberg gibt es nach wie vor je zwei Vorbereitungsklassen (9+2), die mit einem zusätzlichen Jahr zur Mittleren Reife führen. „Vor allem Finsing entwickelt sich sehr gut“, so Bauer. Die Standorte seien gesichert. Weiterhein existieren zwei Praxisklassen mit reduziertem Stoff und höherem Praktika-Anteil.

Die Ausländerquote ist erneut leicht gestiegen – auf 23 Prozent, was 1687 Mädchen und Buben entspricht. Für sie, so Leiter und Bauer, gebe es gesonderte Angebote (Bericht folgt).

Ferner kündigte Bauer an, dass in Dorfen und Oberding zwei Beratungszentren mit Schulpsychologen und Beratungslehrern aufgebaut würden. Hinzu kämen zwei Förderstellen Mathematik, die in diese Zentren integriert würden. „Dafür haben wir zusätzliche Lehrerstunden bekommen“, so die Amtsleiterin.