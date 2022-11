„Das wird ein erbitterter Wahlkampf“

Von: Hans Moritz

Applaus für Sozialministerin Ulrike Scharf, die erneut für den Landtag kandidiert, von OB und Bezirkstagskandidat Max Gotz, Zweitstimmenbewerberin Gerlinde Sigl und CSU-Kreisvorsitzendem Martin Bayerstorfer (v.l.). © Hans Moritz

Das Erdinger CSU-Quartett für die Land- und Bezirkstagswahl im Oktober 2023 steht. Es gab einige Überraschungen.

Oberbierbach – Das CSU-Quartett für die Land- und Bezirkstagswahl im Oktober 2023 steht: Erwartungsgemäß kandidiert Sozialministerin Ulrike Scharf für den Landtag, Zweitstimmenbewerber ist Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. Franz Hofstetter tritt bei der Bezirkstagswahl nicht mehr an und überlässt – für viele überraschend – Erdings OB Max Gotz das Feld. Noch unerwarteter war, dass Gotz mit Alexander Otto Klug auf einmal einen Gegenkandidaten hatte. Auf die Liste setzt die CSU die frühere Lengdorfer Bürgermeisterin Gerlinde Sigl.

Mit den Ergebnissen dürfte keiner der Vier so richtig zufrieden gewesen sein. Scharf erhielt elf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen und landete bei 93,6 Prozent. Da schnitt sogar Waxenberger mit 94,7 Prozent besser ab. Der erst einen Tag vor der Delegiertenversammlung – knapp 180 waren in den Gasthof Strasser in Oberbierbach gekommen – aus dem Hut gezauberte Langenpreisinger Alexander Otto Klug jagte Gotz 58 Stimmen ab, der daraufhin nur auf 65,2 Prozent kam. Gegen Sigl votierten 19 Parteifreunde, was 88,8 Prozent entsprach.

Dabei hatte zuvor Kreisvorsitzender Martin Bayerstorfer die CSU zur Geschlossenheit aufgefordert: „Es geht heute um ein klares Signal.“ Die Wahl werde alles andere als einfach, sondern eine besondere Herausforderung. „Die können wir nur gemeinsam erfolgreich bestreiten“, betonte der Vorsitzende. Was die Kandidaten betrifft, sprach er von einem „unwiderstehlichen Angebot an die Wähler“. Sie seien in der Bevölkerung verwurzelt und könnten so „viele Stimmen holen“.

Auch Gastgeber und Bürgermeistersprecher Hans Wiesmaier versuchte, die Delegierten mitzureißen: „Es geht um was. Wir müssen die nächste Zeit erfolgreich bestreiten. Wir wollen, können und müssen diese Wahl gewinnen.“

Die erneute Nominierung Scharfs als Erststimmenkandidatin war keine Überraschung. Bayerstorfer erinnerte an ihre langjährige Arbeit im Kreistag und ihre erfolgreiche Zeit als Umweltministerin von 2014 bis 2018. Die Lebensmittelskandale, so Bayerstorfer, habe Scharf erfolgreich gemanagt. Und heute besetze sie im Sozial-, Arbeits- und Familienministerin „ganz wichtige Themenbereiche“.

Scharf bekannte in ihrer Bewerbungsrede, „innerliche Aufregung zu spüren“. Die Zeit der sich häufenden Krisen sei eine „schwere Belastungsprobe für die Demokratie“. Wieder erstarkendem Rassismus, Extremismus und nicht zuletzt Antisemitismus erteilte sie eine deutliche Absage. Scharf ging auf ihr Engagement im Stimmkreis ein, unter anderem auf neu eingeführte Jugendsprechstunden, aber auch auf jüngste harte Verhandlungen ums Bürgergeld, als sie in Berlin den Freistaat vertrat. „Die SPD hat die Leistungsträger vergessen. Vor dem Verteilen muss das Erwirtschaften stehen.“ In der Asylpolitik forderte sie vom Bund, deutlich mehr Plätze in Bundesimmobilien bereitzustellen.

Mit Blick auf die Landtagswahl meinte sie: „Das wird eine Bewährungsprobe für unsere Geschlossenheit und Kampfkraft.“ Sie erwarte einen „harten und erbitterten Wahlkampf“.

Für etliche Delegierte war es eine Überraschung, dass Franz Hofstetter nicht mehr als Bezirksrat kandidierte. Als Nachfolger kündigte Bayerstorfer ein „kommunalpolitisches Schwergewicht“ an – Erdings OB Max Gotz. Danach ging Langenpreisings 3. Bürgermeister Leo Melerowitz ans Mikro – und schlug den selbst in der Partei bis dato nicht sonderlich bekannten Alexander Otto Klug vor. Während dieser sich später als demokratische Alternative präsentierte und ankündigte, wieder mehr in den Dialog mit den Bürgern zu treten, setzte Gotz auf seine Erfahrung. Er „lebe und liebe Kommunalpolitik“, sei Netzwerker und arbeite mit dem Bezirk vor allem beim Wohnungsbau eng zusammen. Es bedürfe für dieses Amt nicht nur „des Wollens, sondern auch des Könnens“. Am Ende setzte sich Gotz erwartungsgemäß durch – mit 111 zu 58 Stimmen. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich abgekühlt.

Für Sigl ist es auf Bezirksebene die zweite Listenkandidatur – schon 2018 hatte sie auch außerhalb des Stimmkreises Erding viele Wähler überzeugt. Die Chancen stehen angesichts der Umfragewerte aber nicht allzu gut. Immerhin: Ihr war die gute Laune nicht zu nehmen. ham