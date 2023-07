Kommentar: Wer sich nur zofft, kann sich den Wahlkampf sparen

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Was macht eigentlich der Wahlkampf? Sichtbar ist nur die CSU. Doch ob die Gesamtstrategie aufgeht, bezweifelt Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Bis zu den Landtagswahlen sind es noch knapp zweieinhalb Monate. Im Landkreis Erding betreibt nur eine Partei schon jetzt intensiv Wahlkampf. Es verdient Respekt, mit welchem Elan die Kandidaten Ulrike Scharf und Rudolf Waxenberger sowie die Bewerber für den Bezirkstag, Max Gotz und Gerlinde Sigl, trotz Gluthitze durch den Stimmkreis touren. Doch der Blick in die Bierzelte in Wartenberg und unlängst in Taufkirchen muss der Partei vor Augen führen: Groß ist das Interesse der Bürger nicht. Aktuell bleiben die Christsozialen eher unter sich.



Betrachtet man die politische Bühne der vergangenen Wochen, ist das auch nicht verwunderlich: Es dominierte auf eine nervtötende Weise Streit – Bürgergeld, Heizungsgesetz und nun Asylrecht. Die Ampel ruft hui, die Union schreit pfui. Gerade in unsteten Zeiten will der Bürger aber vor allem eins: Verlässlichkeit und Seriosität. Daran mangelt es bei allen Parteien. Dauergezänk schreckt ab. Die Menschen sind müde und genervt.



Darum muss man sich auch nicht wundern, warum die AfD so stark ist. Wer heute den Demoskopen sagt: „Ich wähle die Rechten“, der will in vielen Fällen politische Denkzettel verteilen. Umso wichtiger ist es, dass die bürgerlichen Parteien aufhören, nur aufeinander einzudreschen. Eine vernünftige Diskussionskultur lässt die AfD wieder schrumpfen.



Mit Inhalten macht die nicht auf sich aufmerksam. Umso wichtiger ist es, bei der AfD auf Details zu achten: Im Kreistag hat die Fraktion mehrheitlich gegen mehr Geld für die Schulsozialarbeit gestimmt. Stattdessen sollten sich die Familien stärker um ihre Kinder kümmern. Gesagt hat das der, der in den Landtag will – Martin Huber. Was sagt es über ihn und seine Partei aus, wenn sie meinen, der Staat solle sich gefälligst weniger um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern? Oder will sich die AfD so ihr Klientel ziehen? Davon gibt’s schon genug.