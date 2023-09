Lob von den Grünen: Erding, Vorbild bei der Energiewende

Von: Hans Moritz

Keine Bühne, viele Aussagen: Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann (mit Mikro) trat gestern Nachmittag vor etwa 70 Zuhörern auf dem Schrannenplatz auf, im grünen Kleid die Erdinger Kandidatin Laetitia Wegmann. © Hans Moritz

Ganz im Zeichen des Koalitionskrachs in Bayern und der Energiewende stand der Besuch des Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann am Sonntag in Erding.

Erding – Während die Erdinger Grünen eifrig Eis spendierten, kam ihr Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Ludwig Hartmann, am Sonntag zu spät zu einer Kundgebung auf den Schrannenplatz mit Wähler-Speed-Dating. Der Grund: Markus Söders (CSU) Freispruch für seinen Vize Hubert Aiwanger (FW). Den galt es mitzuverfolgen und hinterher vor Journalisten zu kommentieren.



Auch in Erding fing Hartmann seine Rede vor etwa 70 Zuhörern mit dem CSU-Chef an: „Bei Söder geht Taktik vor Haltung.“ Der sei wenige Stunden zuvor nicht wie ein Ministerpräsident aufgetreten, sondern wie ein Wahlkämpfer. Dies sei unpassend. Statt Konsequenzen zu ziehen, habe Söder erneut versichert, nicht mit den Grünen zu koalieren. Das sei des Amtes nicht würdig.



Anders als Söder ist Hartmann der Auffassung, „dass sich alle Vorwürfe gegen Aiwanger bestätigt haben“. Der Inhalt des Flugblattes, genauso aber auch der Umgang seien für ihn „unerträglich“. Die Koalition stehe „weder für Bürgerlichkeit noch für Anstand“.



Im Mittelpunkt von Hartmanns Rede standen aber Klima- und Energiewende. Die Grünen sehen darin einen Wirtschaftsmotor und Wohlstandsbringer. Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe gezeigt, „wie sehr unsere Energieversorgung verwundbar und teuer ist“.



Regenerative Energien hingegen sorgten für Wertschöpfung in der Region. Für Hartmann gilt die Gleichung: „Mehr Klimaschutz ist mehr Wohlstand.“ Allein im Freistaat gebe es schon 280 Energiegenossenschaften. „Das zeigt, es gibt in Bayern genug Menschen, die anpacken wollen.“ Sie seien weiter als die Staatsregierung. Söder habe bislang exakt ein Windrad in den Staatsforsten gebaut. Der eine Hektar Wald, der pro Windrad weichen muss, binde pro Jahr neun Tonnen CO2, „ein Windrad hingegen spart 9000 Tonnen“, so Hartmann. Bundesweit seien heuer schon 600 Windräder aufgestellt worden, in Nordrhein-Westfalen 178 – und in Bayern nur vier. „In NRW klappt das, weil die Grünen mit in der Regierung sind. Mehr Windenergie würde auch den Strompreis senken, ist Hartmann überzeugt.



Grundsätzlich befand er, dass angesichts Dürre und Hitze „Klimaschutz auch Menschenschutz ist“. Neben Sonne sei nur Wind in unbegrenzter Menge vorhanden und sei auch zuverlässiger als Wasserkraft.



Erding ist für den Grünen-Spitzenmann ein Vorbild für die Energiewende. „Man hat in Erding nach fossiler Energie gebohrt und nachhaltige gefunden, meinte Hartmann in Anspielung auf die Geothermie.



Der Staatsregierung warf er vor, dieses Potenzial nicht viel stärker zu nutzen, Bayern sei dafür geologisch prädestiniert. In diesem Zuge sprach er sich für den verstärkten Bau von Nahwärmenetzen aus, „für die es eine hohe Förderung seitens des Bundes gibt“. Viel zu oft blieben bei der Erdwärme die Kommunen aber auf sich alleine gestellt. „Der Freistaat muss sich beteiligen, er hat ja auch schon einmal selbst nach Öl gebohrt“, so Hartmann. Sein Appell: „Lasst es uns gemeinsam machen.“



Die Wärmewende brauche Lust, Wille und Ideen, Söder und seine Staatsregierung „haben aber weder Lust noch den Willen und die Ideen“.



Selbst eine gerechtere Bildungspolitik brachte Hartmann mit dem Klima zusammen: „Ohne Handwerk gibt es keine Energiewende.“ Nicht jeder müsse aufs Gymnasium gehen, nicht jeder einen Doktor machen. In Bayern hänge der Bildungserfolg immer noch viel zu stark von Bildung und Geldbeutel der Eltern ab.



Auf die Klimakleber der Letzten Generation angesprochen, die seit Tagen den Verkehr in München blockieren, sagte Hartmann: „Ich teile die Sorge, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen, um die Erderwärmung zu bremsen, aber die Instrumente sind die Falschen.“



Heute um 19 Uhr wird in Erding dann Söder erwartet, als Wahlkämpfer. ham