Glosse: Wertvolle Wahlplakate

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr - Erding

Während die einen noch über Wahlkampfideen brüten, machen sich andere schon ans Abwracken - da müssen wir uns einschalten. Eine Glosse über hohle Plakate und Wertstoffe in der Politik.

Der Landtagswahlkampf fängt gerade erst an, da denkt Florian Baum von der Linkspartei schon über das Abwracken desselben nach. Er beantragt im Kreistag, mindestens einen Wertstoffcontainer für Hohlkammer-Plakate aufzustellen. Denn die, so Baum, bestünden aus Polypropylen und seien zu 99 Prozent recycelbar. Der Landkreis könne den Wertstoff dann verkaufen.



Wir meinen: Das ist ein sehr guter Vorschlag, auch wenn er schon ein bisschen früh kommt. Allerdings ist er wenig durchdacht. Wir erweitern den Antrag mal:



Zunächst einmal müsste festgelegt werden, ob dort nicht auch alle Plakate entsorgt werden, die zu früh aufgehängt werden, also vor der Sechs-Wochen-Frist. Von der CSU, vor allem der Erdinger dürften hier aber Gegenstimmen zu erwarten sein.



Es ist mindestens zu prüfen, ob alle Wahlplakate in einem Wertstoff(!)Container entsorgt werden dürfen. Sinnvoll wäre sicher eine Jury, die den Wertstoffgehalt der Plakate prüft. Vielleicht entpuppt sich dabei so mancher Slogan als politischer Sondermüll. An dieser Stelle darf der Hinweis nicht fehlen, dass die Parteien immer öfter auf Hohl(!)kammer-Banner setzen.



Hervorragend ist die Idee Baums, dass der Landkreis den Gewinn aus der Wiederverwertung einstreichen darf, zumal er zurzeit ohnehin nicht weiß, wo er all die Million für seinen Haushalt zusammenkratzen soll. Daher unser Vorschlag: Die Parteien kleben heuer so stark wie noch nie – an jeden Baum (hier ist explizit nicht Florian Baum gemeint) ein Taferl. Der politische Gegner reagiert erbost, reißt das Plakat runter, wirft es in den Container und hängt sein eigenes auf. Das wäre dann Kreislaufwirtschaft neu gedacht. ham