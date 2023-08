Wenn der Wähler die Wahlkämpfer überholt

Von: Hans Moritz

Weniger ist mehr: In Erding nehmen sich die Parteien vor der Landtagswahl selbst zurück. Unser Bild stammt aus dem Bundestagswahlkampf 2021. © Hans Moritz

In Erding dürfen die Parteien sechs Wochen vor einer Wahl ihre Plakate aufhängen. Heuer üben sie sich in selbst auferlegter Zurückhaltung – und haben dabei ein wichtiges Datum übersehen.

Erding - Und doch wollen die Funktionäre die daraus erwachsene Kröte schlucken. Ob sie das durchhalten?



Laut Plakatierverordnung dürfen in Erding frühestens sechs Wochen vor einem Urnengang Plakate geklebt werden. Im Vorgriff auf die Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, wäre das an diesem Wochenende der Fall. Doch bereits einige Zeit früher hat OB Max Gotz (CSU) die Vorsitzenden der größeren Parteien zusammengetrommelt und von einer freiwilligen Selbstbeschränkung überzeugt. Es wurde vereinbart, dass Plakate erst ab dem 9. September aufgehängt werden – nach dem Herbstfest. Hauptgrund dafür: Alkoholisierte Volksfest-Heimkehrer haben in der Vergangenheit Plakatständer reihenweise umgetreten, ins Gebüsch geworfen und das Papier heruntergerissen. So mancher Kandidat machte deshalb oft tagelang einen recht zerknitterten Eindruck.



Doch was man bei der Besprechung wohl fahrlässigerweise außer acht gelassen hat: In Bayern beginnt die Briefwahl bereits am kommenden Montag, 28. August – also gut zehn Tage vor dem Start des Plakate-Wahlkampfs. Das heißt: Viele Bürger könnten längst gewählt haben, ehe sie die Kandidatenköpfe erspäht haben. Und der Trend zur Briefwahl nimmt seit Jahren zu. Diese erhellende Erkenntnis hatte Rainer Mehringer (FW), der das Problem am Dienstagabend im Ferienausschuss des Stadtrates ansprach. Der Reaktion nach hatten den frühen Briefwahlstart auch an die anderen Parteivorsitzenden nicht auf dem Schirm.

Mehringer betonte, er werde sich trotzdem an die Vereinbarung halten. Gotz sagte: „Das basiert auf Freiwilligkeit, ich kann niemanden zwingen.“ Dennoch appellierte er, nun nicht mit Kleister und Bürste auszuscheren. Diesen Aufruf richtete er auch an alle – kleineren – Parteien, die bei der Besprechung nicht dabei waren.



Bei früheren Wahlen begann am erstmöglichen Zeitpunkt der Plakatierung ein regelrechtes Wettrennen um die besten Plätze in der Stadt. Auch Gotz dürfte gespannt sein, ob am Wochenende nicht doch die ersten Konterfeis zu sehen sein werden.



Der OB wies auf einen besonderen Passus der Verordnung hin: So dürfen auch außerhalb der Frist bis zu 25 politische Plakate aufgehängt beziehungsweise aufgestellt werden, die auf Veranstaltung von besonderem Rang hinweisen. Gotz sagte, das werde der Fall sein. Was er nicht sagte: Diese Plakate werden von seiner CSU sein, die damit die Bierzeltrede von Ministerpräsident Markus Söder am Montag, 4. September, um 19 Uhr im Weißbräuzelt bewerben wird.



Die Verordnung regelt im Übrigen auch, dass Plakate auf Holzständer mit Füßen geklebt sein müssen – und nicht etwa an Laternenpfähle gehängt werden dürfen. Weil einige Parteien Kunststoffplakate einsetzen, hat der Landkreis vorsorglich auf Sammelstellen an den Wertstoffhöfen verwiesen.