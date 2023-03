Wir lieben Landwirtschaft

Von: Hans Moritz

Freuen sich auf ihren Beruf: Johannes Fleidl, Schulleiterin Katharina Binsteiner, Katrin Pfeiffer, Josef Schächtl vom Landwirtschaftsamt und Jonas Schmid (v. l.). © Hans Moritz

Der Frühling naht, die Winterschule ist zu Ende. An diesem Freitag werden 23 angehende Landwirte von der Landwirtschaftsschule Erding verabschiedet, die auf dem Sprung sind, ihren Meister zu machen.

Erding - Von Dreien wollte unsere Zeitung wissen: Warum wollt Ihr Landwirt werden? Gehört haben wir drei Liebeserklärungen.



Kathrin Pfeiffer aus der Gemeinde Kirchberg wurd in eine Landwirtsfamilie geboren, ihr gesamtes Leben hat die 21-Jährige in der Landwirtschaft verbracht – ohne Abnutzungserscheinungen. „Für mich stand immer fest, dass ich auch Landwirtin werden will“, berichtet sie. „Meine Eltern haben mich nie gedrängt, ich hätte auch jeden anderen Beruf wählen können.“ Ihre beiden älteren Schwestern etwa seien einen anderen Weg gegangen, hätten studiert.



Pfeiffer besuchte die Grundschule in Schröding und danach die Realschule in Taufkirchen. Ihre landwirtschaftliche Ausbildung begann sie mit dem Berufsgrundschuljahr. Auf Höfen in Freising und Geisenhausen sammelte Pfeiffer Erfahrungen fernab des heimischen Hofs. Am Freitag bekommt sie nun ihr Zeugnis als staatliche geprüfte Wirtschafterin für Landbau. Anfang nächstes Jahr will sie den Brief der Landwirtschaftsmeisterin in der Tasche haben.



Daheim im Holzland wartet ein Milchviehbetrieb mit 70 Tieren, Nachzucht, Ackerbau, Grünland und Forst auf sie. „Die Hofübernahme ist schon Thema bei den Eltern“, berichtet die 21-Jährige.



Sie sieht sich durchaus als Botschafterin ihres Berufs. „Ich find’s schade, dass unser Ruf oft nicht so gut ist. Dabei sind wir es doch, die sehr gute Lebensmittel herstellten, die mit unserer Arbeit die Menschen versorgen.



Und die Perspektive, an den Hof angehängt zu sein? Da muss Pfeiffer lächeln. „Ich kan doch trotzdem in die Berge gegen, und Italien ist auch nicht weit weg.“ Natürlich müsse das gut organisiert sein, „aber die Eltern sind ja auch noch da“. Im Rahmen der Winterschule hat sich Pfeiffer Gedanken gemacht, wie sie den elterlichen Hof weiterentwickeln kann. „Mir schwebt der Neubau eines Melkhauses mit Melkstand und Abkalbebereich vor, quasi eine Kälbchen-Entbindungsstation“, erläutert sie.



Johannes Fleidl komme aus Moosham bei Kirchdorf im Kreis Mühldorf. Der 25-Jährige kommt vom Nebenerwerbshof seiner Eltern. 22 Tiere hält die Familie hier. Und selbst als Landwirtschaftsmeister werde er nicht auf Vollerwerb umstellen. Fleidl hat nämlich bei der Molkerei Jäger gearbeitet – sechs Jahre im Schichtdienst. Dort will er auch künftig angestellt sein – im Rohstoffbereich, berichtet der Milchtechnologe. „Ohne die Ausbildung hier an der Landwirtschaftsschule hätte ich den Job nicht bekommen“, sagt Fleidl. Auch er versichert: „Das war meine Entscheidung, mich hat niemand gedrängt.“



Und das Image? Empfindet der 25-Jährige als gar nicht so schlecht. „Hier auf dem Land erfahren wir schon Wertschätzung.“ Grundsätzlich glaubt er, „dass immer mehr merken, wie wichtig unser Beruf ist“. Allerdings sei bei der Anerkennung „schon noch Luft nach oben“. Fleidl meint: „Die Bevölkerung muss noch viel besser informiert werden, was die moderne Landwirtschaft leistet.“ Aber auch er sei Landwirt mit Leib und Seele – und das mit zwei Standbeinen, dem Hof und der Molkerei.



Jonas Schmid aus Indorf bei Erding ist ebenso den klassischen Weg in die Landwirtschaft gegangen: Nach der Grundschule Altenerding und der Herzog-Tassilo-Realschule absolvierte der heute 22-Jährige das Berufsgrundschuljahr in Riem, ehe er praktische Erfahrungen in Freising und Niederbayern sammelte. „Ich bin auf einem Hof aufgewachsen“, erzählt er, „für mich gab es nichts anderes“. Er freue sich auf die Übernahme des Vollerwerbshofs. In Indorf sei er als Landwirt angesehen, „und Freizeit und Urlaub sind auch möglich“.



Alle Drei würden den Beruf sofort weiterempfehlen. „Wenn abends alles erledigt ist und ich sehe, dass es den Tieren gut gehe, bin ich glücklich“, sagt Katrin Pfeiffer. Jeder Tag sei anders, nicht nur vom Wetter her. „Mal bin ich bei den Tieren, mal auf dem Feld oder im Wald – mehr Abwechslung in der Natur geht nicht.“



Fleidl rät jedem, der einen Hof in der Familie hat, diesen Beruf zu ergreifen. „Ohne Bezug mag es schon ein bisserl schwierig sein“, gibt er zu.



Schmidt schätzt an dem Beruf, „dass ich viel an der frischen Luft bin und sehe, wie sich die Natur entwickelt“. Und er sei flexibel, könne seine Freizeit anders gestalten, als der, der jeden Morgen ins Büro eilt. „Das wäre nicht meins.“



Schulleiterin Katharina Binsteiner versichert, Absolventen der Landwirtschaftsschule hätten beste Berufsaussichten, weit über den (eigenen) Hof hinaus. „Die Staats- und Stadtgüter suchen immer gute Leute, ebenso die Maschinenringe, Saatguthersteller und andere Agrardienstleister. Josef Schächtl vom Landwirtschaftsamt rechnet vor: „90 Prozent unserer Schüler kommen von einem Bauernhof im Familienbesitz.“ ham