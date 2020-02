Neues Haus bereit für neue Inhalte

Erweiterungsbau der Landwirtschaftsschule eingeweiht

Nach knapp einjähriger Bauzeit ist der Erweiterungsbau der Landwirtschaftsschule am Grünen Zentrum in Erding am Montag eingeweiht worden. Drei Millionen Euro hat der Landkreis investiert. Schulleiter Otto Roski verlangt jetzt vom Freistaat, weitere landwirtschaftliche Fachausbildungen in Erding anzusiedeln.