Der Bürger will Ergebnisse, kein Kompetenzgerangel

Der Hilferuf aus der Landwirtschaftsschule zeigt: Da gerät etwas Großes, Bewährtes ins Rutschen. Und im Wahlkampf arbeitet sich die „Opposition“ auf dem falschen Kampfplatz an der CSU ab. Redaktionsleiter Hans Moritz kommentiert die politische Woche.

Oh, auf einmal rückt der Bauernstand in einen ganz anderen Fokus. Während des Artenschutz-Volksbegehrens waren die Landwirte die bösen Buben, die die Böden auslaugen, das Grundwasser vergiften und mit Monokulturen den Insekten den Lebensraum rauben. Als auf einmal die Erdinger Landwirtschaftsschule aufgrund zu geringer Schülerzahlen in ihrem Bestand gefährdet war, herrschte große Betroffenheit. Die Sorge, eine bewährte Einrichtung zu verlieren, war groß.

Wenn diese Hängepartie etwas Gutes hatte, dann die Erkenntnis: Es geht offensichtlich bergab mit dem Nährstand, der nicht aus Jux und Tollerei mit dem Bulldog über die Felder fährt, sondern weil er Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Dieses Bewusstsein hätte man sich schon zum Volksbegehren gewünscht.

Ist es ein Wunder, dass sich immer mehr junge Menschen gegen den Landwirtsberuf entscheiden, wenn sie von immer höheren Auflagen belastet werden und sich dafür auch noch öffentlich verunglimpfen lassen müssen? Der Fall Landwirtschaftsschule lehrt: Es ist etwas ins Rutschen geraten.

Verwunderlich ist allerdings, warum das beim Bauernstand sonst so ausgeprägte Frühwarnsystem hier so kläglich versagt hat. Diesen Vorwurf müssen sich Schule und Verbände gefallen lassen.

***

Es ist schon befremdlich, was große Kreistagskreise als größtes Übel ausgemacht haben: Freie Wähler, Grüne und SPD werfen Landrat Martin Bayerstorfer und der CSU vor, sie würden zu wenig diskutieren, andere Meinungen abbügeln und nur ihre eigenen Themen durchziehen.

Ja, schon richtig, Bayerstorfer ist politisch mitunter recht robust. Erinnert sei nur an den bizarren Streit um (falsche) Aussagen des Grünen-Kreisrats Stephan Glaubitz sowie die angebliche, nicht genehmigte Zwei-Mann-Demo von Heiner Müller-Ermann (SPD) in Dorfen und den kläglich verlorenen Prozess. Gelassenheit sieht anders aus.

Im Kreistag passiert nichts anderes als die Umsetzung des Wählerwillens von 2014. Bekanntlich hat der Bürger die CSU mit einer veritablen Mehrheit ausgestattet. Daraus leitet die Partei ihren Gestaltungsanspruch ab.

Und das zuletzt mit einigem Erfolg. Exemplarisch genannt seien das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, der Sanierungskurs des Klinikums, das Bemühen um eine Kinderabteilung dort und Wirtschaftsförderung durch eine regionale Marke. Dass die Landwirtschaftsschule vorerst weiter machen kann, ist ein (maßgebliches) Verdienst Bayerstorfers, der erfolgreich bei Agrarministerin Michaela Kaniber interveniert hat.

Im Kreistag sind Diskussionen nie unterdrückt worden. Vielmehr sind bei wichtigen Themen wie zuletzt dem Haushalt, FW, Grüne und SPD seltsam stumm geblieben. Dass sie sich kaum durchsetzen können, liegt schlicht und ergreifend an den Mehrheitsverhältnissen.

Und bitte nicht vergessen: Die Bürger interessieren sich nicht für Debatten, sondern für Ergebnisse, die sie unmittelbar betreffen. Vor lauter Selbstbeschäftigung scheinen das einige Kreisräte aus dem Blick verloren zu haben.