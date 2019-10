Landwirtschaftsschule vorerst gerettet

Krimi um die staatliche Landwirtschaftsschule Erding mit gutem Ende – zumindest vorerst. Die Einrichtung am Dr.-Ulrich-Weg ist für ein Jahr gerettet.

Erding - Die Einrichtung am Dr.-Ulrich-Weg ist für ein Jahr gerettet. Das entschied am Freitagnachmittag Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) höchstpersönlich. Zwei Tage lang hatte es so ausgesehen, als hätte das neue Semester nicht starten können – weil sich zu wenig Schüler angemeldet hatten. Das gleiche Schicksal hatte auch die Landwirtschaftsschule in Puch (Kreis Fürstenfeldbruck) ereilt (wir berichteten kurz).

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass weder in Erding noch in Puch ein neues Semester – die Ausbildung dauert insgesamt drei Semester – beginnen kann. In beiden staatlichen Einrichtungen hatten sich nur je zwölf Landwirtsgesellen angemeldet. Die Mindestanzahl beträgt aber 16. Auch die jungen Leute hatten es erst zu diesem Zeitpunkt erfahren ein Tag vor Unterrichtsbeginn.

Schüler suchten schon nach Alternativen

Umgehend begannen sie damit, sich nach anderen Schulen umzuschauen, der Großteil der Erdinger in Landshut, einige in Töging am Inn. Die Wege wären aber deutlich weiter gewesen. Nach Informationen unserer Zeitung gab es auch Erstsemester, die auf die Meisterausbildung deswegen verzichten wollten.

Das Ministerium teilte am Mittwochnachmittag mit, nur in Ausnahmefällen seien Abweichungen möglich. Einen solchen Sonderfall erkannte es aber nicht. An beiden Schulen sei die Unterschreitung zu gravierend.

Daraufhin wurde es hektisch. Am Donnerstag setzten sich die Leiter der umliegenden Landwirtschaftsschulen mit Vertretern des Ministeriums zusammen, darunter auch Otto Roski, Chef des Erdinger Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Es ging insbesondere um Alternativlösungen – entweder der Wechsel an eine andere Schule oder die kurzfristige Anwerbung zusätzlicher Studierender. Am späten Nachmittag ging man aber ergebnislos auseinander – und entsprechend enttäuscht.

Landrat trotzt Ministerin einen Kompromiss ab

Auch die Politik reagierte prompt. Landrat Martin Bayerstorfer wandte sich an Kaniber. „Du musst mir helfen“, wird der CSU-Politiker zitiert. Am Freitagmittag telefonierten die beiden erneut.

Offensichtlich mit Erfolg. Denn das Ministerium machte einen Rückzieher, mit dem niemand gerechnet hätte: „Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat heute entschieden, dass die beiden Landwirtschaftsschulen in Erding und Fürstenfeldbruck eine Ausnahmegenehmigung für die Eröffnung eines ersten Semesters erhalten, obwohl die Mindestzahl von 16 Studierenden nicht erreicht wurde“, berichtet Sprecherin Christina Köstler.

Kaniber will junge Landwirte nicht im Regen stehen lassen

Ausschlaggebend sei gewesen, dass durch die kurzfristigen Absagen einzelner Studierender die übrigen „besonderen Härten ausgesetzt worden wären“, berichtet Köstler. Auch wolle Kaniber ein Zeichen der Solidarität mit den jungen Landwirten aus Erding und Fürstenfeldbruck setzen. „Wir können es nicht zulassen, dass sich unsere Junglandwirte entmutigt von den Höfen abwenden“, so Kaniber. Sie wies aber ausdrücklich darauf hin, „dass es sich hierbei um eine Ausnahme handelt“. Mittelfristig seien die Fachschulen so aufzustellen, dass die Absagen einzelner Studierender kurz vor Semesterbeginn nicht die Eröffnung eines ganzen Semesters gefährden dürfen.

Roski sagte, er sei sehr erleichtert: „Ich werde jetzt sofort alle Studenten, die diese Woche anfangen sollten, informieren.“

Jetzt soll Werbung intensiviert werden

Hoch erfreut reagierte auch Bayerstorfer. „Da fällt mir jetzt ein großer Stein vom Herzen.“ Denn der Ausfall eines Semesters hätte es in einem Jahr extrem schwer gemacht, einen neuen, ausreichend großen Jahrgang zu rekrutieren. Die Schule wäre insgesamt in Gefahr gewesen. Für ihn steht fest, dass der Kampf um die Schule jetzt erst am Anfang steht. „Es ist schade, dass es keinerlei Vorwarnung gab, sonst hätte man noch versuchen können, junge Leute zu überzeugen“, so Bayerstorfer. Jetzt gelte es, frühzeitig einen ausreichend großen Jahrgang zu rekrutieren.

Erweiterungsbau ist ohnehin notwendig

Erleichtert ist der Landrat aber auch, weil die Schule am Dr.-Ulrich-Weg gerade erweitert wird. Ein ausgefallener Jahrgang hätte die 2,7-Millionen-Euro-Investition, die im Kreistag nicht unumstritten war, infrage gestellt. Roski und Bayerstorfer betonen aber, dass grundsätzlich Erweiterungsbedarf bestehe. Vor allem die – nach wie vor gut besuchte – Hauswirtschaftsabteilung benötige Platz. Zudem gehe es um die Barrierefreiheit. Das aktuelle Semester zählt übrigens mehr als 20 Studierende.