Erding: Leben in der Notunterkunft

Von: Gabi Zierz

Neue Bäder sind in der städtischen Notunterkunft an der Taufkirchener Straße eingebaut worden. © Stadt Erding

90 Menschen hat die Stadt Erding aktuell in ihren Notunterkünften und Einfachstwohnungen an vier Standorten untergebracht. Sie ständen sonst auf der Straße.

Erding – Sie ist eine der schwierigsten Pflichtaufgaben einer Kommune: die Unterbringung von Obdachlosen. 90 Menschen leben aktuell in Erding in vier Gebäuden unterschiedlicher Ausstattung, die meisten von ihnen in den 36 Einfachstwohnungen an der Sportfeldstraße. Für alle Liegenschaften erhöht die Stadt die Unterkunftsgebühren, um wenigstens die Kosten zu decken. Für drei von vier Notunterkünften ist es die erste Anhebung seit 20 Jahren.

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats stellte Eric Stauch, Leiter des Sachgebiets Wohnungswesen, die neuen Gebührensatzungen vor, die im März 2023 in Kraft treten wird. Die größten Ausgaben sind die Hausmeisterkosten. „Sie sind massiv gestiegen, das will keiner machen“, erklärte Stauch. Dazu kommen in den Gemeinschaftsunterkünften Ausgaben für die monatliche Reinigung, regelmäßige Entrümpelungen, aber auch Reparaturen nach Sachbeschädigungen.

In der Notunterkunft Am Keller in Erding gibt es zehn Wohneinheiten – das sind einzelne Zimmer mit Gemeinschaftsbad – für maximal 22 Personen. Sechs Einheiten kann man zu Zwei-Zimmer-Wohnungen mit eigenem Bad/WC und Flur separieren. Die neuen Gebühren liegen zwischen 120 und 375 Euro, je nach Unterbringung. An der Taufkirchener Straße (sechs Wohneinheiten) sei der Gebäudeunterhalt relativ teuer, so Stauch, weil das Haus alt sei. Es bietet Platz für eine Familienunterkunft mit drei Zimmern und eigenem Bad/WC sowie für zwei Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsbad. Hier betragen die neuen Gebühren zwischen 103 und 480 Euro.

36 Wohnungen (ein bis vier Zimmer) gibt es an der Sportfeldstraße. Dort leben überwiegend Familien und Alleinerziehende. Sie zahlen künftig 10,50 Euro/qm warm.

Nur alleinstehende Männer sind an der Wartenberger Straße im Nordosten der Stadt untergebracht, manche schon seit Jahren. In dem alten Gebäude gibt es vier Zimmer mit 14 Betten und Gemeinschaftsbad. Dort hat die Stadt eine Gasheizung nachgerüstet und neue Fenster und Böden eingebaut. Es folge noch eine Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen, so Stauch. Künftig müssen die Nutzer 100 Euro im Monat zahlen, bislang waren es 45 Euro.

In erster Linie müssen die Bewohner für die Gebühren selbst aufkommen, doch die Stadt kann sich diese über eine Abtretungserklärung direkt vom Jobcenter oder der Rentenversicherung holen. Dennoch gibt es Nutzer, die seit Jahren in einer Notunterkunft leben und tausende Euro an Mietschulden angehäuft haben.

Dass Stauchs Aufgabe weit über die Unterbringung von Obdachlosen hinausgeht und Züge eines Streetworkers hat, wurde in seinem Bericht deutlich, den er im Stadtrat abgab. Er erwähnte auch das Netzwerk mit der Caritas. „Wir nehmen keine Obdachlosen auf, wenn es nicht vorab mit der Caritas abgesprochen ist und feststeht, dass es gar nicht anders geht“, sagte er und verwies auf die Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Sozialverband.

Auch verstärkte Kontrollen in den Notunterkünften zweimal die Woche und Druck führten laut Stauch zum Erfolg. Andererseits bringe man manchen auch per Gericht nicht raus. Ein weiteres Problem sei Alkohol- und Drogenabhängigkeit. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie er vor die Hunde geht“, erzählte er von einem besonders schlimmen Fall. Es gebe zwar genug Beratungsstellen in der Stadt, sagte Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind dazu: „Aber das Problem ist, dass Betroffene dort hingehen müssen.“ Und das tun sie oft nicht.

Die Stadträte reagierten betroffen auf Stauchs Schilderungen, zollten ihm und seinen Mitarbeitern Respekt. Bei allen Schwierigkeiten konnte er auch Erfolge vermelden. Seit 2015 habe man 113 Antragsteller in Sozialwohnungen vermitteln können. Auch die Auslastung an der Sportfeldstraße liege aktuell nur bei 60 Prozent. Für Stauch eine Momentaufnahme: „Diese Plätze werden wir brauchen.“ Es lebten noch keine Ukrainer in den Notunterkünften. Die größten Gruppen seien deutsche, afghanische, kroatische, bosnische, türkische und slowenische Staatsbürger.