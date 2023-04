Die Schwächsten fallen durchs Raster

Zeugnisse und Glückwünsche von den Gruppenleitern Ramona Breitenbarth (r.) und Johann Scheuchenpflug (l.), Verwaltungsratschef Alfred Mayer, Geschäftsführer Albert Wittmann (2./3. v. r.) sowie Evelyn Schreiner (Arbeitsagentur/3. v. l.). © Hans Moritz

Die Lebenshilfe-Werkstätten stecken in einem bedrohlichen Dilemma. Und die Politik hat das nicht auf dem Schirm.

Erding – Das erste Mal seit 2019 konnte die Lebenshilfe wieder feiern: In den Isar Sempt Werkstätten für Menschen mit Einschränkungen erhielten zehn junge Menschen ihre Zertifikate zum Abschluss ihrer Berufsausbildung, die sie zwei Jahre lang an den Standorten Erding, Freising und Burgharting absolviert hatten.



Die fröhliche Runde konnte aber nicht vergessen machen, dass die Werkstätten in einer Krise stecken. Geschäftsführer Albert Wittmann muss hoffen, dass nicht noch mehr Auftraggeber abspringen. Theoretisch können auch Einrichtungen wie diese in die Insolvenz schlittern, gleichwohl der Gesetzgeber sie zwingend vorschreibt. Keine Lösung hat er indes, wenn einer Werkstätte das Geld ausgehen sollte. Doch so weit ist es an den drei Lebenshilfe-Standorten in der Flughafenregion noch lange nicht.



Knapp 400 Menschen mit Handicaps werden in Erding, Freising und Burgharting beschäftigt, betreut von gut 100 Beschäftigten. Auf einen Arbeitsplatz haben sie Anspruch, für sie ist es Teilhabe, erklärt Wittmann im Gespräch mit unserer Zeitung.



Die Lebenshilfe-Werkstätten sind auf Aufträge aus der Industrie angewiesen. „Wir sind klassische Spitzenabfänger“, sagt der Geschäftsführer – wenn irgendwo schnell die Kapazitäten hochgefahren werden müssen, können die Menschen hier einfache Tätigkeiten wie Falzen, Verpacken oder Einzelteile zusammensetzen übernehmen.



In guten Zeiten war die Lufthansa Großkunde, doch die ist längst weg. Zuletzt musste Wittmann rezessionsbedingt weitere Abgänge verkraften, etwa einen Hersteller von Wasser- und Heizungszählern und Rauchmeldern. „Für den 3er BMW haben wir die Auspuffaufhängungen montiert. Weil es jetzt immer mehr E-Autos ohne Auspuff gibt, ist der Auftrag weg“, klagt Wittmann.



Die viel zitierten gerissenen Lieferketten erfassen selbst die Lebenshilfe-Werkstätten. „Wir konnten drei, vier Wochen nicht arbeiten, weil einer unserer Zulieferer im Schiff-Stau des blockierten Suez-Kanals festhing und Metallkomponenten für den Taufkirchener Polstermöbel-Hersteller Himolla an Bord hatte – seit Jahren einer der besten Kunden.



Wittmann spürt die Nachteile der Region, der doch immer ein Boom-Charakter bescheinigt wird: „Wir haben hier eher wenig Industrie, das wirkt sich aus.“ Die A 94 habe den Trend als neue Industrieachse noch verstärkt.



Dennoch habe man bisher nicht die – mit durchschnittlich monatlich 240 Euro ohnehin sehr bescheidenen – Löhne der Menschen mit Behinderungen kürzen müssen. „In anderen Einrichtungen war das schon nötig“, weiß Wittmann und berichtet von Kollegen im Osten, „die gegen die Insolvenz kämpfen“. In auftragsarmen Zeiten beschäftigen sich die Gehandicapten mit Arbeitsboxen, um fit zu bleiben – „und um gerüstet zu sein, wenn wieder mehr zu tun ist“.



Während der Pandemie hatte die Lebenshilfe mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Die dringend beschäftigungsbedürftigen Mitarbeiter durften nicht an ihre Arbeitsplätze, hier herrschte Lockdown wie an den Schulen. „Zum Teil haben die Betreuer die Produktion übernommen“, erinnert sich der Werkstatt-Leiter.



Von der Pandemie geprägt war auch die jüngste Berufsbildung, mitfinanziert von der Agentur für Arbeit. Wittmann und die beiden Gruppenleiter Ramona Breitbarth und Johann Scheuchenpflug berichteten, wie schwer sich manche der zehn Teilnehmer mit dem Homeschooling getan hätten. Wittmann sagte zur Ausrichtung: „Bei uns passt sich der Arbeitsplatz an den Menschen an – nicht, wie in der Wirtschaft, umgekehrt.“ Es gelte der Grundsatz: „Es gibt keinen Menschen, der nichts kann.“



Evelyn Schreiner von der Agentur für Arbeit gratulierte den Absolventen, „dass ihr euch eine berufliche Basis geschaffen habt“ – vereinzelt sogar mit Arbeitsvertrag.



Und: Wer Aufträge für die Werkstätten hat, wendet sich unter Tel. (0 81 61) 53 81 24 an Wittmann.



Die Absolventen: Ayse Cenikli, Melanie Opris, Enesa Hujdur, Maximilian Bauer, Nico Dully, Pietro Maisano, Niklas Nintchev, Maximilian Schmuck, Anton Straßer und Frederic Trilk.

