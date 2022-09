Lehrermangel so drastisch wie nie

Von: Hans Moritz

1406 Erstklässler starten am Dienstag ins Schulleben, das sind 38 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt gibt es im Landkreis 31 Grund- und zehn Mittelschulen. Um die 7761 Schüler kümmern sich 645 Pädagogen. © Philipp Schulze/dpa

Es war – leider – zu erwarten: Der Lehrermangel an den Grund- und Hauptschulen im Landkreis erreicht zu Schuljahresbeginn am kommenden Dienstag einen neuen Höchststand.

Erding - Dennoch, betont das Schulamt, sei es geglückt, „das Schlimmste zu verhindern“, erklärte dessen Chef Robert Leiter am Donnerstag in einer Pressekonferenz. „Die Personaldecke ist aber sehr dünn“, betonte er.



„Es ist uns gelungen, 25 Aushilfskräfte mit 390 Wochenstunden anzustellen.“ Damit, so Leiter, könnten der Regelunterricht gehalten und die Stundenpläne eingehalten werden. Allerdings fielen der Notlage sämtliche – freiwilligen – Zusatzangebote von Lehrern in den Bereichen Sport, Musik und Kunst zum Opfer. Wo es externe Kooperationspartner gibt, könnten Arbeitsgruppen aber weiter angeboten werden.



Und: Die Decke könnte noch reißen, wenn vor allem im Herbst und Winter zu viele Lehrer krank werden. Sparmaßnahmen und Einschränkungen im Schuljahresverlauf seien nicht auszuschließen, so Leiter. Entlastung brächten auch Lehrer, die ihre Teilzeitbeschäftigung aufgestockt haben.



Der Mangel hat mehrere Ursachen. Leiter und Schulrat Stephan Rettig erklärten, dass es immer noch zu wenig Universitätsabgänger gebe. Staatliche Programme, mehr Lehramtsstudenten zu rekrutieren, zeigten noch kaum Wirkung.



Hinzu komme, dass wegen Corona schwangere Lehrer sofort nicht mehr unterrichten dürften. Hinzu kämen Langzeiterkrankte und Long-Covid-Patienten in der Lehrerschaft. Nicht zuletzt müssten zahlreiche Ukrainer beschult werden, für die erstmals so genannte Brückenklassen an allen Schularten gebildet werden (Bericht folgt).



Die so genannte „Mobile Reserve“ zur Kompensation von Lehrer-Ausfällen setze sich aus 45 Pädagogen mit 930 Wochenstunden zusammen. „Ein Großteil wird aber gleich zu Schuljahresbeginn benötigt“, sagte Leiter.



Bei den Aushilfslehrern handelt es sich nach Angaben Leiters und Rettigs zum einen um Lehramtsstudenten kurz vor dem Berufseintritt oder Absolventen des ersten Staatsexamens. Hinzu kommen Akademiker mit Abschlüssen in „schulverwandten Bereichen“, etwa ein Germanist als Deutsch- oder ein Betriebs- oder Volkswirt als Wirtschaftslehrer. „Ohne sie würde es sehr eng werden“, gibt Leiter zu.



Wenn er erleichtert ist, dass das Schlimmste verhindert worden sei, meint der Schulamtsleiter auch die Klassengrößen. „Es wird keine Klasse mit mehr als 30 Kindern geben“, versichert er. In der Regel seien es zwischen 16 und 25 Mädchen und Buben. Dabei nimmt die Zahl der Schüler insgesamt zu, um 200 an den Grund- und 104 an den Mittelschulen. Insgesamt sind es 5327 Grund- und 2434 Mittelschüler. 1406 Kinder werden neu eingeschult, vor einem Jahr waren es 1368 gewesen.



Insgesamt gibt es im Landkreis 31 Grund- und zehn Mittelschulen (bei sechs handelt es sich um Kombinationen), an denen 645 Pädagogen unterrichten. 80 kommen neu in den Landkreis.



Der Ganztag ist weiter auf dem Vormarsch, „und hier ist das Angebot in Erding schon heute, also vor dem gesetzlichen Anspruch ab 2026, deutlich größer als in anderen Landkreisen“, so Leiter. An den Grundschulen gibt es 20, an den Mittelschulen 24 gebundene Ganztagsklassen.



Mittlere-Reife-Züge befinden sich an den Mittelschulen Erding, Dorfen und Taufkirchen. Fast 400 Jugendliche bereiten sich dort auf die Mittlere Reife vor. Einen Weg mit gleichem Ziel gehen 100 Mädchen und Buben in den Vorbereitungsklassen („9+2-Modell“) in Wartenberg und Finsing. 50 junge Leute bilden den nächsten Abschlussjahrgang.



Leicht erhöht hat sich der Anteil von Migranten-Kindern – von 25,4 auf 27,7 Prozent, was auch den Ukraine-Geflüchteten geschuldet ist.

