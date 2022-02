Hinter den Kulissen der Rettungsleitstelle

Von: Hans Moritz

32 Disponenten arbeiten in der Integrierten Leitstelle Erding, hier ihr Leiter Hubert Maier. © LRA Erding

Egal, ob es brennt, ein Unfall passiert oder eine akute schwere Erkrankung aufgetreten ist: Am Telefon reichen drei Ziffern – und Rettung naht: 112. Am heutigen 11. 2. ist der Tag des europaweit einheitlichen Notrufs. Doch wo landen die Notrufe?

Erding - In einem unscheinbaren Gebäude zwischen dem Rotkreuzhaus und der Polizei liegt die Integrierte Leitstelle (ILS) Erding. Betrieben wird sie vom Landkreis, zuständig ist sie auch für die Koordination der Retter in Freising und Ebersberg. 32 hauptamtliche Disponenten arbeiten hier rund um die Uhr, hinzukommen sechs Mitarbeiterfür Technik, EDV und Verwaltung. Die Telefone klingeln rund 300 Mal am Tag. 2021 waren es knapp 150 000 Anrufe, im Jahr davor 140 000. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer.



Über die ILS werden sämtliche Notrufe für den Rettungsdienst und die Feuerwehren abgewickelt. Bei Straftaten wählt man die 110, den Notruf der Polizei, der bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt herauskommt. Beide Leitstellen sind unmittelbar miteinander vernetzt. Dann gibt es da noch die 116 117, über die man den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreicht, die Vertretung der Hausärzte außerhalb der Sprechzeiten. Zuletzt besteht noch der frühere Notruf 19 222, der freilich nur noch zur internen Anforderung von Krankentransporten genutzt wird.



Im zu Ende gegangenen Jahr alarmierte die ILS für die drei Landkreise knapp 60 000 Mal den Rettungsdienst, die Feuerwehren zu 1300 Bränden und zu knapp 1500 Technischen Hilfeleistungen. Die Helfer vor Ort beziehungsweise die First Responder zur zeitnahen Unterstützung des Rettungsdienstes funkten die Disponenten 1800 Mal an.



Mit der ILS verbunden sind alle Feuerwehren der drei Landkreise – über 150 Einheiten, das Technische Hilfswerk Markt Schwaben und Freising, Wasserwacht und DLRG als Wasserrettungsorganisationen, die Rettungsdienste des BRK, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter Unfallhilfe und der Münchner Krankentransport Gesellschaft (MKT) sowie die Kriseninterventionsteams der BRK-Kreisverbände Erding und Ebersberg. Auch um überörtliche Hilfe kümmert sich die ILS, etwa wenn Rettungshundestaffeln, Sonderfahrzeuge oder ein Rettungshubschrauber benötigt wird.



Der Landkreis Erding ist seit 2009 Betreiber der Rettungsleitstelle. Davor lag sie in den Händen des BRK, die Feuerwehren wurden über die Polizei gerufen. Die Neuaufstellung erfolgte in der Zeit, als die Notrufsäulen abgebaut wurden – heute hat jeder ein Handy dabei. Die drei Landkreise sind im Katastrophenschutz über den Zweckverband für Rettungswesen und Feuerwehralarmierung (ZRF) zusammengeschlossen.



Weil die Region wächst, nimmt auch das Alarmaufkommen immer stärker zu, zuletzt durch die Inbetriebnahme der A 94 Isentalautobahn. Die ILS ist längst zu klein geworden. Der ZRF plant einen Neu- beziehungsweise Erweiterungsbau, idealerweise an ihrem bisherigen Standort. Aber auch der Landkreis Freising will sich mit einem Grundstück in Flughafennähe bewerben. Innenminister Joachim Herrmann begrüßt indes den Verbleib in Erding und hat ein Grundstück in Aussicht gestellt.



Wer selbst einen Notruf absetzt, sollte die fünf Ws beachten: Wo ist es passiert? Wer meldet? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Warten auf Rückfragen!

