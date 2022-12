Leitstelle funkt SOS

Von: Hans Moritz

Teilen

Laien-Reanimation: Bis zu 30 Mal pro Monat helfen die Disponenten am Telefon bei der Wiederbelebung. © Shutterstock

Die Personalknappheit in den Kliniken und die damit verbundene Sperrung von Betten bringt auch den Rettungsdienst und die Integrierte Leitstelle Erding (ILS) immer öfter in die Bredouille.

Erding - „Die Bettensuche gestaltet sich weiter schwierig, da die Kliniken sehr stark ausgelastet sind, und die zeitintensive Suche nach Behandlungsplätzen die Personalkapazitäten enorm beansprucht“, berichtete ILS-Leiter Hubert Maier im Zweckverband für Rettungswesen und Feuerwehralarmierung (ZRF). Dennoch verlaufe die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten „zu jeder Zeit vertrauensvoll und partnerschaftlich“.



Bereits während der Pandemie hatten BRK, Malteser, Johanniter und andere Organisationen immer wieder das Problem, dass Notaufnahmen wegen Überlastung abgemeldet waren. Die Folge: Die Einsatzfahrzeuge müssen dann deutlich weitere Wege zum nächsten Krankenhaus nehmen und stehen in dieser Zeit für weitere Einsätze nicht zur Verfügung.



Entwarnung gab Maier indes für die IS selbst: Sie verfüge aktuell über ausreichend Bewerber für offene Stellen. Allerdings, so Maier weiter, „sind die Einsatzzahlen im laufenden Jahr wieder gestiegen“.



Eine bemerkenswerte Zahl hatte der ILS-Chef für die Verbandsräte: Pro Monat leiten die Disponenten in 25 bis 30 Fällen Anrufer an, eine Reanimation durchzuführen.



Wie sehr das Gesundheitssystem auf Kante genäht ist, beweist ein weiteres Problem, mit dem sich der ZRF seit bald einem Jahr befassen muss: dem Mangel an Notärzten. In der Verbandsversammlung hieß es, dass man die Bemühungen, zusätzliche Notfallmediziner zu rekrutieren, weiter vorantreibe, um Versorgungslücken schließen zu können. Dazu arbeiteten die Notärztesprecher der Landkreise Erding, Ebersberg und Freising, der ZRF und der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst eng zusammen.



Erstmals öffentlich geworden war der Mangel im April. Wie berichtet, war der etwa über Weihnachten vergangenen Jahres so groß, dass einzelne Standorte vorübergehend abgemeldet werden mussten. Im Bereich Dorfen waren es allein im Februar 178 unbesetzte Stunden, die Besetzungsquote sank auf 73,5 Prozent. Im Bereich Freising waren es 77,6 Prozent (150 unbesetzte Stunden) und in Moosburg 90,7 Prozent (62 Stunden). Gut war die Versorgung im Februar nur an den Standorten Ebersberg (100 %), Eching (99,7 %) und Erding (98,2 %). Der Notarztberuf gilt bei vielen Medizinern wegen der Arbeitsbedingungen mit Bereitschaftszeiten und kargen Anwesenheitspauschalen als wenig attraktiv. Das Problem besteht laut ZRF-Geschäftsführerin Barbara Weinmann bayernweit. Im Extremfall müssen Notärzte per Hubschrauber eingeflogen werden.



Im ZRF-Gebiet gibt es nach wie vor Lücken in der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist von zwölf Minuten. Der Verband hat eine Detailanalyse beauftragt, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Probleme gibt es unter anderem im Bereich Moosburg/Nandlstadt.



Auf dem Vormarsch ist nach dem Digitalfunk nun die Einführung der digitalen Alarmierung. Die technische Umrüstung der Leitstelle ist abgeschlossen, die „Piepser“-Infrastruktur wird im ersten Halbjahr 2023 geschaffen. Die Umstellung erfolgt ab dem dritten Quartal. Anfangs wird auch die analoge Alarmierung aufrecht erhalten. Und: Die Planungen für den Neubau der Leitstelle laufen. ham