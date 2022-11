Erding: Leuchtende Sterne der Solidarität

Teilen

Zeichen des Mitgefühls mit Menschen in Not: Hunderte Kerzen wurden bei der Caritas-Aktion in Erding entzündet und kleideten den Kleinen Platz in ein stimmungsvolles Licht. In Dorfen fand die Veranstaltung am Samstag statt, dazu kamen rund 30 Bürger. © Peter Bauersachs

Erding – Mehr als 500 Kerzenlichter bildeten am Freitagabend am Kleinen Platz drei große Sterne. Die Caritas Erding hatte zur europaweiten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ aufgerufen.

Erdings Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind entzündete das erste Licht und sagte: „Wenn in Europa eine Million Lichter strahlen, dann ist das freilich ein schönes Symbol. Es ist ein Zeichen der Solidarität und den Mitfühlens mit den Menschen, den Kindern und Jugendlichen, die in Kolumbien oder einem anderen Land dieser Erde, auch in Deutschland, ja auch in Erding, gestrandet sind auf der Flucht vor seelischen und körperlichen Schäden.“

Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Caritas-Kinderburg und Lehrer der Mädchenrealschule Heilig Blut und des Korbinian-Aigner-Gymnasiums sowie Ehrenamtliche aus verschiedenen Pfarreien im Landkreis hatten vorab Spenden gesammelt. Die Aktion „Eine Million Sterne“ unterstützt dieses Jahr im Landkreis Menschen in Wohnungsnot. Die Caritas hilft von Wohnungsnot bedrohten Bürgern, ihre Wohnung zu behalten oder eine neue Bleibe zu finden. Die andere Hälfte der Spenden geht an Kinder und Jugendliche aus Venezuela, die nach Kolumbien geflüchtet sind und in Armut und in einem Klima von Gewalt aufwachsen, wie die Caritas erklärt.

Besinnliche Gedanken und ein Segensgebet sprach Stadtpfarrer Martin Garmeier. Mädchen und Buben der Caritas-Kinderburg sangen Lieder. Alexandra Myhsok und Silvia Wild (Caritas) dankten den zahlreichen Helfern. Musikalisch umrahmt wurde die gut besuchte Veranstaltung stimmungsvoll von den Hörlkofener Bläsern. beet