161 500 Euro: Neuer Spendenrekord bei Leserhilfswerk

Wenn Not und Leid sichtbar werden, stehen die Menschen zusammen. Das macht das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung Jahr für Jahr deutlich. Heuer ist die Spendensumme, die zusammengekommen ist, erneut überwältigend: 161 500 Euro. Ein neuer Rekord, wir sagen von ganzem Herzen Danke!

Erding – Seit zwölf Jahren engagiert sich „Licht in die Herzen“ für Bedürftige im Landkreis. Dazu arbeiten wir mit vielen Vereinen und Verbänden zusammen, die wissen, wo die Menschen der Schuh drückt und wie unbürokratisch geholfen werden kann. Denn die Nöte der Menschen sind vielfältig. Der Tod eines Familienmitglieds, eine schwere Erkrankung – sie bringen nicht nur unglaublich großes Leid, sondern auch finanzielle Belastungen mit sich.

Gerade in einer Wachstumsregion wie Erding, in der das Leben viel Geld kostet, ist das mitunter bedrohlich. Teure Mieten, eine geringe Rente – all das kann dazu führen, dass Menschen aus dem Tritt kommen und das Leben nicht mehr alleine meistern können.

Besonders bewegt haben unsere Leser die Schicksale dreier Familien, über die wir berichtet haben. Wie das Schicksal von Familie Rauch aus Walpertskirchen, in der der Vater nach dem Krebstod der Mutter jetzt allein die Stütze für seine drei Kinder sein muss. Oder von Familie Brauner aus Forstern, die einen schweren Verkehrsunfall nur knapp überlebt hat, bei dem das Spezialauto für den behinderten Sohn ausgebrannt ist. Hier konnte „Licht in die Herzen“ mit einem Zuschuss für ein Ersatzfahrzeug und die Haushaltshilfe bereits konkret helfen.

Familie Steinleitner und ihre drei Söhne in Pastetten können wir ebenfalls unterstützen. Der Ehemann und Vater war kurz vor Weihnachten überraschend verstorben. Jetzt versucht die Witwe, den Hausbau alleine zu stemmen.

Auch wenn Geldsorgen den Alltag bestimmen und eine kaputte Waschmaschine oder ein defekter Kühlschrank zur allein nicht zu meisternden Herausforderung werden, dann greift das Netzwerk, das „Licht in die Herzen“ gespannt hat. Hier arbeiten wir vertrauensvoll mit vielen Nachbarschaftshilfen im Landkreis zusammen, mit Pflegediensten, dem Verein Brücke Erding (Jugend- und Familienhilfe/Sozialarbeit), dem Palliativ Team Erding, der Katholischen Jugendfürsorge, dem Hospizverein, der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus, der Caritas und dem BRK-Kreisverband.

So können Besuchs- und Fahrdienste, Essen auf Rädern, Zuzahlungen für Medikamente und andere Hilfsmittel, die die Krankenkassen nicht übernehmen, ermöglicht werden. So können Seniorenfrühstücke stattfinden, damit ältere Menschen aus ihrem oft einsamen Alltag herauskommen und Abwechslung erfahren. So können dringend notwendige Reparaturen durchgeführt und sinnvolle Freizeitaktivitäten für Kinder geschaffen werden, deren Eltern dazu finanziell nicht in der Lage sind. Die Spenden helfen auch der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus, ein Ultraschallgerät und einen Lifter anzuschaffen.

Dass großartige 161 500 Euro zusammengekommen sind, daran hat jeder einzelne Spender Anteil. Dafür haben Mädchen und Buben in Kindergärten und Schulen gebastelt, dafür haben Chöre und Orchester Benefizkonzerte gegeben, dafür haben Menschen auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und stattdessen um Spenden gebeten, dafür haben Vereine und Dorfgemeinschaften den Erlös von Festen und Basaren weitergegeben und sich Banken und Firmen großzügig gezeigt.

Wir versprechen, dass jeder Euro und jeder Cent bei den Bedürftigen im Landkreis ankommt. Denn Verwaltungskosten fallen nicht an. Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen. Die Aktion „Licht in die Herzen“ läuft weiter, denn Hilfe ist das ganze Jahr über gefragt.