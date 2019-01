Besser entspannen, leichter heben

Ein Ultraschall-Gerät zum Lockern verspannter Muskeln und ein Lifter, um Kinder aus dem Rollstuhl zu heben: Beides steht auf dem Wunschzettel der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) St. Nikolaus in Erding. 102 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 20 Jahren betreut die Einrichtung und sorgt für abwechslungsreiche Stunden im Alltag. Von den beiden Geräten würden viele von ihnen profitieren.

Erding– Deniz hat einen Riesenspaß, als ihn Physiotherapeut Achim Vogt massiert. Seine verkrampften Muskeln lockern sich, der 16-Jährige fühlt sich zunehmend wohler und strahlt Rosemarie Zampach an. Der Jugendliche mag die HPT-Leiterin besonders gern und schenkt ihr immer wieder ein Lächeln. Man sieht, wie gut Deniz die Behandlung tut. Mit einem Ultraschall-Gerät könnten Kinder wie er dies noch viel öfter genießen. Deniz ist spastisch gelähmt und hat Bewegungen oft nicht unter Kontrolle. Im Überschwang der Gefühle kann eine Kaffeetasse aus der Hand geschlagen oder eine Brille beschädigt werden.

Mit Hilfe eines speziellen Gerätes, das durch Ultraschallwellen auf die ständig angespannten Muskeln einwirkt, werden diese entspannt. Kinder wie Deniz bekommen dadurch mehr Lebensqualität. Denn das Verkrampfen der Muskeln ist auch schmerzhaft. Wer kennt nicht quälende Nackenschmerzen? Kinder mit Spastik haben diese dauerhaft. Sie schwitzen auch viel mehr, teilweise sogar in den Kniekehlen, und müssen oft dreimal am Tag umgezogen werden.

Ein weiterer großer Wunsch der HPT ist ein zweiter Lifter, der Kinder und Jugendliche aus dem Rollstuhl heben hilft. „Wir haben ein entsprechendes Gerät, aber das ist zu wenig. Es wird meistens zum Wickeln benutzt“, sagt Zampach. Sie arbeitet seit 27 Jahren in der HPT, seit 2002 leitet sie die Tagesstätte und setzt sich unermüdlich für ihre Schützlinge ein.

Ein zweiter Lifter wäre in der „Oase“ herzlich willkommen. Das ist ein Erholungsraum mit neuem Wasserbett, das mit dem Lifter unterfahrbar ist. So ist das Heben von gelähmten Kindern und Jugendlichen vom Rollstuhl ins Wasserbett ein Kinderspiel. Wie bei Hannah, die sich in der Oase wohl fühlt und sich fürs Pressefoto extra hübsch gemacht hat. Die 17-Jährige lacht ihre Betreuerin Theresa Hinterwimmer an, die sie vom Rollstuhl in eine Stehendposition bringt. Ein weiterer Lifter wäre eine große Erleichterung für die Angestellten. Denn das Heben ist körperlich sehr anstrengend.

Seit 1984 gibt es die HPT. Früher hieß sie Hilfsschule. Heute kümmern sich 110 Mitarbeiter – viele in Teilzeit – um die Kinder und Jugendlichen.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die Arbeit der Heilpädagogischen Tagesstätte Erding. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.

Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.