Liedertafel und Kammerorchester Erding feiern Doppeljubiläum

In der Stadthalle begrüßte die Liedertafel zu ihrem 175. Jubiläum und das Kammerorchester zu seinem 60. Es folgte Händels Alexanderfest.

Erding – Mit Georg Friedrich Händels „Alexanderfest“ feierte die Liedertafel Erding (Leitung: Hans Georg Schwarz) in der Stadthalle ihr 175. Jubiläum und das Erdinger Kammerorchester (Leitung: Alexander Scholz) seinen 60. Geburtstag. Die Zuhörer in der Stadthalle erlebten am Samstag ein fast dreistündiges Sängerfest barocken Zuschnitts mit Verbindung zur Wiener Klassik.

Wolfgang Amadeus Mozart hatte Händels Werk bearbeitet und damit auch den Klangcharakter verändert. Seine Fassung kam zur Aufführung. Unterstützt wurde die Liedertafel von der Chorvereinigung Haar. Das engagierte Musizieren der musikbegeisterten Laien und ihr Mut, sich dieses komplexe Oeuvre anzueignen, wurden mit anerkennendem Applaus quittiert.

Dem großen Chor zur Seite stand mit Sopranistin Ira Scholz eine herausragende Profisängerin, der die für unverstärkten Gesang schwierige Stadthallen-Akustik nichts anhaben konnte. Mal durchdringend kraftvoll, mal lyrisch leise, mal innig betörend vermittelte die Sängerin facettenreich die verschiedenen Stimmungen des Werkes. Auch Bariton Johannes Gruber begeisterte mit Können und Bühnenpräsenz. Tenor Wolfgang Schwarz hatte ebenfalls eine tragende Solistenrolle in Händels Kantate für Soli und Chor, die in ihrer Struktur einem Oratorium ähnlich ist.

Der Stoff war passend zum Doppeljubiläum gewählt. Schließlich wird im „Alexanderfest“ ein heiteres und berauschendes Fest der Musik zelebriert. Es schildert die ausgelassene Feier des siegreichen Alexander des Großen, die durch die Hymnen des Sängers Timotheus überhöht wird. Am Ende reichen sich Antike und Christentum die Hand – mit dem antik-heidnischen Sänger Timotheus und der Heiligen Cäcilia als gleichgestellte Protagonistin, vermittelt in kunstvoller Polyphonie.

Händel führte sein Werk erstmals 1736 zur glänzenden Eröffnung seiner Oratoriensaison auf und stellte darin seine kompositorische Vielseitigkeit dar.

Ein hinreißendes Instrumentalintermezzo war Händels Harfenkonzert, das in das „Alexanderfest“ eingeschoben wurde. Hier übernahm Alexander Scholz den Taktstock von Hans Georg Schwarz. Mit dem berückenden Spiel der Harfensolistin Miriam Graf und einer packenden Orchesterdarbietung war es ein Glanzpunkt im Gesamtgeschehen. Die Begeisterungsstürme des Publikums wollten gar nicht enden.

Vroni Vogel