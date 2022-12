Benefiz-Adventskalender schlägt ein

Von: Hans Moritz

Den 6000-Euro-Scheck übergaben Lions-Präsident Georg Els, Sprecher Ferdinand Kretz und Club-Sekretär Axel Raymann an Redaktionsleiter Hans Moritz (v. r.). © Gerda Gebel

Mit einer Rekordsumme unterstützt der Lions Club Erding heuer das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ von Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Erding - Den symbolischen Scheck über stolze 6000 Euro übergaben Lions-Präsident Georg Els, Club-Sekretär Axel Raymann und Sprecher Ferdinand Kretz an Redationsleiter Hans Moritz.



Es handelt sich um den Teilerlös aus dem diesjährigen Adventskalender-Verkauf für den guten Zweck. 5000 Exemplare hatte der Lions Club drucken lassen, es gibt noch Rest-Exemplare, berichtet Raymann. Das Tolle an der Aktion: „Auch wer jetzt erst zugreift, hat noch alle Chancen“, wirbt Raymann. „Das ist ja der Clou an unserem Kalender, und wir können so deutlich mehr Geld für den guten Zweck einwerben.“ Jede Nummer des Kalenders hat die Chance, bis zum letzten Tag gezogen zu werden. Die Preise können bis 31. Januar bei ED Live an der Niedermühle 4 in Erding abgeholt werden. Den Kalender gibt es in vielen Geschäften, die laufend aktualisierte Liste findet sich unter www.lions-erding.de.



„Wir kaufen die Preise im örtlichen Handel ein, die Kunden kaufen dann dort ein, das ist ein guter Kreislauf“, findet Raymann.



20 000 Euro haben die Lions bei Sponsoren eingeworben, die Preise haben einen Gesamtwert von 18 000 Euro. Der Kalender selbst wird 30 000 Euro einbringen, welche der Lions Club in soziale Projekte investieren wird, davon 6000 Euro für „Licht in die Herzen“. Zudem fördert der Club unter anderem die Jugendsozialarbeit in Kitas und Schulen und wird 2023 einen Inklusionspreis ausloben. „Uns ist wichtig, schnell und unbürokratisch helfen zu können, wenn etwa Familien in Not sind“, betont Präsident Els. red