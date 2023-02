Lkw-Fahrer fühlen sich ausgebeutet

Von: Uta Künkler

Traumberuf mit großem Druck: Andreas Hoffmann liebt das Lastwagenfahren, hadert aber damit. © privat

Schlechte Bezahlung und wachsender Druck: Für viele Trucker ist das Lastwagenfahren ein Traumberuf, doch diese Liebe leidet immer mehr. Das sind die Gründe für die Branchenkrise in der Logistik.

Erding– Groß war die Resonanz auf unseren Artikel zum Thema Fahrermangel. Speditionen und Logistikfirmen aus dem Landkreis Erding hatten darin beklagt, dass sie kaum mehr Fahrer für ihre Transporte finden würden. Daraufhin meldeten sich via Facebook und per Mail an die Redaktion viele Lkw-Fahrer zu Wort. Die Unternehmen wären an der Misere zu einem guten Teil selbst Schuld, lautete der Tenor. Würden diese ihre Fahrer besser bezahlen und behandeln, hätten sie keine Personalprobleme. Das System kranke und ganz unten stünden die Fahrer selbst.

„Der Druck wird immer größer“, sagt Andreas Hoffmann. Er fährt seit elf Jahren Lkw – aus voller Leidenschaft. „In der Früh, wenn ich die Beleuchtung einschalte und ich mich hinters Steuer setze, geht mir das Herz auf“, sagt er. Der 42-Jährige liebt seinen Job. Und dennoch: „Wenn es so weitergeht, werde ich überlegen, ob ich damit komplett aufhören soll.“

Hoffmann spricht von einem „enormen Preiskampf“, dem die Speditionen ausgeliefert seien. Immer schneller, immer billiger laute die Forderung der Industrie. Diesen Druck gäben die Unternehmen nach unten weiter. „Wir Fahrer sind die letzten in der Kette“, schimpft er und fordert einen faireren Umgang – in Sachen Betriebsklima, Hierarchien, Familienfreundlichkeit und an allererster Stelle einen angemessenen Lohn.

Der Vater eines zwölfjährigen Sohnes ist in Moosen aufgewachsen. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Dingolfing. 2550 Euro brutto bringe er nach Hause – und das bei oftmals Zwölf-Stunden-Tagen montags bis freitags. Da bleibe abends nur noch Zeit für einen kurzen Moment mit Frau und Kind, dann duschen und ins Bett. Hinterm Steuer sitzt er oft schon um 4 Uhr morgens. An mehr Arbeit, gar einen Nebenjob, sei bei der Belastung nicht zu denken. Er müsse eben auskommen mit 1850 Euro netto. Aber: „Wie willst du damit heute noch eine Familie durchbringen?“, fragt Hoffmann.

Ein anderer Fahrer kommentiert auf der Facebook-Seite unserer Zeitung: „2003 habe ich als Kraftfahrer mehr verdient als heute.“ Neben der schlechten Bezahlung kritisiert er eine Zunahme an Vorschriften, Strafen und Weiterbildungen, fehlende Parkplätze und den steigenden „Hass der Verkehrsteilnehmer auf den Lkw“. Das Transportgewerbe habe sich mit der „jahrelangen Geiz-ist-geil- und Herausholen-was-geht-Politik“ selbst ins Abseits geschossen.

Den Frust der Fahrer bestätigen kann auch ein Dorfener, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er selbst arbeitet seit knapp zehn Jahren im Logistikbereich, früher als Fahrer, heute als Abteilungsleiter. „Der Beruf wird immer unattraktiver, weil man keine ordentliche Bezahlung erhält und final ausgebeutet wird“, schreibt er.

Es sei überall dasselbe: Der Kunde drücke die Preise, die Disponenten müssten so günstig wie möglich organisieren. Die Geschäftsführer bauten Druck auf. Die Frage sei: „Auf wessen Rücken tragen wir das alles aus? Hat der Mensch als Arbeitskraft überhaupt noch einen Wert?“

Die Fahrer könnten „einem nur noch leid tun“. „Sie werden wie der letzte Dreck behandelt und bekommen alles ab“, sagt der Dorfener. Als deutsche Fahrer Mangelware wurden, seien frische Kräfte aus dem osteuropäischen Raum gekommen. Doch auch hier habe sich vieles verändert: „Diese lassen sich nicht mehr ausnutzen.“

Der Dorfener kritisiert die vielerorts fehlenden Toiletten und Duschen für Fernfahrer. Er spricht von „Sklavensystem“, massiven Verständigungsschwierigkeiten und immer wieder vorkommenden fristlosen Kündigungen. Überhaupt müssten die Fahrer viele Risiken in Kauf nehmen, ergänzt Hoffmann und erzählt von Polizeikontrollen, bei denen der Fahrer persönlich für Mängel geradestehen müsse, von regelmäßig geforderten teuren Weiterbildungen und ärztlichen Gutachten sowie der großen Verantwortung hinterm Steuer eines 40-Tonners. Und davon, wie viel aggressiver es im Straßenverkehr zugehe als noch vor wenigen Jahren.

Sein Durchhaltevermögen sei bald am Ende, klagt Hoffmann. Wenn nicht entweder die Bezahlung rauf- oder die Arbeitsbelastung runtergehe, müsse er sich etwas anderes suchen. „Ich habe schon mit meiner Frau gesprochen“, erzählt er. Auch wenn sein Trucker-Herz dann bluten müsste – irgendetwas würde sich schon finden, vielleicht eine Zeitarbeitsfirma. „Dann hätte ich wenigstens nach acht Stunden Feierabend.“