Dreifachsporthalle kostet 5,6 Millionen mehr

Von: Alexandra Anderka

Am Lodererplatz in Erding entsteht soeben eine neue und immer teurerer werdende Merhrzweckhalle. © Hans Moritz

Als „bittere Pille, die aber notgedrungen geschluckt werden muss“, bezeichnete Erdings OB Max Gotz (CSU) die rapide Preissteigerung von 20 Prozent innerhalb des vergangenen Jahres beim Neubau der Dreifachsporthalle am Lodererplatz .

Erding - Zu diesem Zweck müssen weitere 5,6 Millionen Euro brutto in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, was die Stadträte am Dienstagabend im Planungs- und Bauausschuss einstimmig bewilligten.



Das Großprojekt wird nach aktuellen Berechnungen statt mit den berechneten 28,4 nun mit 33.8 Millionen Euro zu Buche schlagen. An Fördermitteln sind 3,4 Millionen Euro bewilligt.



Zudem stimmten die Räte der Vergabe der Dacharbeiten an die wirtschaftlichste Anbieterin, die Werder Bedachungen GmbH aus Leutersdorf, zu. 1,56 Millionen Euro war das günstigste Angebot bei der Ausschreibung. Sieben Angebote sind eingegangen. Gotz merkte an, dass von Platz eins bis fünf ein Preisunterschied von lediglich 13 000 Euro gelegen habe, was bei der Gesamtsumme erstaunlich sei. Auch dieses Angebot liegt aber 55 Prozent über der Kostenberechnung.



Planer Arnd Rudolph vom Architekturbüro Fuchs & Rudolph erläuterte die Gründe für die Mehrkosten bei dem Neubau und den Baufortschritt. Unvorhersehbare Risiken wie die Pandemie und der Ukraine-Krieg und deren Folgen seien die Preistreiber. Rudolph führte Material- und Lieferengpässe, die hohe Inflation und Preiserhöhungen bei Holz und Stahl um bis zu 50 Prozent an.



Jeder wisse um die aktuelle Situation, kommentierte Gotz die Erläuterungen und wandte sich nachdenklich an Stadtbaumeister Sebastian Henrich: „Jetzt arbeiten wir hier 14 Jahre zusammen, aber eine derartige Kostenexplosion erleben wir zum ersten Mal.“ Es sei aktuell eine sehr schwierige Situation, „aber wir kommen nicht drumherum“. Der Bau könne nicht einfach gestoppt werden. Zudem bestehe ab 2026 ein Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztagsbeschulung in Grund- und Mittelschule, dem die Stadt Erding mit dem Bau der Mensa in der Halle gerecht werden wolle.



Doch bei all dem „außergewöhnlich Unerfreulichem“, wie Gotz die Hiobsbotschaften des Architekten bezeichnete, gab es auch Positives zu berichten. Laut Rudolph befindet sich der Bau im Zeitplan. Am gestrigen Mittwoch wurde der erste Teil der Bodenplatte verlegt, noch vor Weihnachten soll der Keller geschlossen werden. Der Rohbau und das Tragwerk sind laut dem Planer bis Mitte April vollendet. Ende 2023 sollen dann Fassade und Dacharbeiten fertig sein. „Die Arbeiten sind alle auf der Schiene“, versicherte Rudolph. Das sei nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass „wir mit soliden Firmen zusammenarbeiten, die wir schon lange kennen.“ Zudem kämen die meisten Betriebe aus der Region und seien schnell an der Baustelle.



Auf Nachfrage von Hans Balbach (Erding Jetzt), mit welchen weiteren Kostensteigerungen zu rechnen sei, meinte Rudolph: „Das wissen auch wir nicht.“ Allerdings seien bereits zwei Drittel der Aufträge vergeben. Balbach wollte noch wissen, ob es einen Plan B gebe, wenn eine der Firmen aufgrund der unsicheren Situation Insolvenz anmelden müsste. Diese Frage wiegelte Gotz schnell ab: „Das müssen wir nicht diskutieren, wir arbeiten mit großen Firmen zusammen, die sind zuverlässig.“ Falls es dennoch Probleme gebe, werde man eine Lösung finden.



Zum Abschluss wandte sich der OB nochmals eindringlich an Rudolph: „Ich bin froh, dass wir im Zeitplan sind, aber wir müssen massiv auf Kosteneinsparungen achten.“ Dieser entgegnete: „Sie können mir glauben, uns wurmt diese Planungsunsicherheit genauso wie Sie.“

