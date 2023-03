Erding: Louis Stärkl übernimmt den „Blauen Hirsch“

Von: Gabi Zierz

Mehr als ein Vereinsheim ist der „Blaue Hirsch“. Das Restaurant am Sportgelände des FC Langengeisling bekommt im Sommer einen neuen Pächter – und einen neuen Namen. © FELIX REISER

Der FC Langengeisling hat ab 1. August einen neuen Vereinswirt. Der Erdinger Jung-Gastronom Louis Stärkl wird den „Blauen Hirsch“ übernehmen.

Erding – Paukenschlag in der Erdinger Gastro-Szene: Louis Stärkl wird neuer Vereinswirt beim FC Langengeisling. Der 25-Jährige, der seit drei Jahren das Restaurant „Lou“ an der Bräuhausgasse betreibt, hat am Donnerstagnachmittag den Pachtvertrag mit dem FCL unterschrieben. Stärkl, der mit seiner Mutter Christiane auch das Café-Restaurant „Stärkl’s“ am Mühlgraben führt, kam beim FCL unter mehr als 30 Bewerbern zum Zug. Das „Lou“ an der Bräuhausgasse gibt er im Sommer auf. Der Pachtvertrag dort läuft ohnehin aus. Das Stärkl’s am Mühlgraben ist davon unberührt.

„Wir wollen einfach a bisserl wachsen“, sagte Louis Stärkl nach der Unterzeichnung des Pachtvertrages mit dem FCL-Vorsitzenden Sepp Kaiser und dem 3. Vorsitzenden Norbert Geupel im Büro von Immobilienmakler Patrick Kanzelsberger. Über ihn war die Ausschreibung gelaufen. Der neue Vereinsheim-Pächter kennt die Gastro-Szene in Erding durch seine Familie seit vielen Jahren. Er selbst ist gelernter Koch und Betriebswirt für Ernährung und Versorgung. Und wachsen kann Stärkl in Langengeisling, denn das Vereinsheim hat 180 Sitzplätze – das Dreifache vom „Lou“ – plus 80 draußen auf der Terrasse.

Aus den vielen Interessenten „haben es vier Bewerber in die Endauswahl geschafft, die wir alle hätten nehmen können“, betonte Kaiser. Lange habe der Vorstand diskutiert, sich letztlich aber einstimmig für Stärkl entschieden. Ein Grund: „Er hat die beste Ausbildung von allen und den gastronomischen Hintergrund durch die Mutter“, so Kaiser. Das Café Stärkl’s am Mühlgraben gehört seit Jahren zu den beliebtesten Lokalen in Erding.

„Es wäre schön, wenn wir zum 1. August starten können“, sagte Louis Stärkl gestern. Bis Mitte Juli läuft der Pachtvertrag fürs „Lou“ noch. Den will er erfüllen. Der Verpächter sei schon informiert. Dann zieht Stärkl um – und nimmt sein zehnköpfiges Team mit. Viel einrichten muss er im Vereinsheim nicht, denn Interieur und Bestuhlung gehören dem Verein ebenso wie ein Großteil der Kücheneinrichtung.

Vertrag unterzeichnet (v. l.): Christiane Stärkl, Louis Stärkl, 3. FCL-Vorsitzender Norbert Geupel und FCL-Chef Sepp Kaiser mit Immobilienmakler Patrick Kanzelsberger freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. © Gabi Zierz

Louis Stärkl freut sich auf die neue Aufgabe und hat sich bei einer Besichtigung schon alles angeschaut. Er will moderne bayerische Crossover-Küche anbieten, also „alles, was gut ist“, wie er sagt. Und der FCL ist ihm nicht fremd, denn seine Freundin kickt dort in der Damenmannschaft.

Der neue Vereinswirt hat in Langengeisling eine gute Grundlage, auf der er weiterarbeiten kann, das wissen alle Beteiligten. Denn der „Blaue Hirsch“ hatte sich seit seiner Eröffnung im Herbst 2019 wegen seiner ausgezeichneten Küche über Erding hinaus einen Namen gemacht. Das betonte Kaiser gestern nochmals. „Wir haben einen sehr guten Ruf, was das Lokal betrifft. Und wir haben immer unsere Pacht erhalten.“

Dennoch gab es zwischen dem Pächter und dem Verein schon früh Dissonanzen. Die Rede war von Vertragsverletzungen, die der Wirt bestritt, der FCL drohte mit Räumungsklage. Dass der ursprünglich auf zehn Jahre abgeschlossene Pachtvertrag nur noch bis Mitte 2023 läuft, war das Ergebnis eines Gütetermins bei Gericht (wir berichteten). Schon vergangenen Sommer teilte der FCL mit, den Vertrag auslaufen zu lassen. „Es war uns wichtig, in den Verein hineinzuhören. Viele Mitglieder waren einfach unzufrieden“, erklärte Geupel. Mit dem neuen Wirt soll es harmonischer ablaufen. Auch einen neuen Namen wird das Vereinsheim bekommen. Er steht noch nicht fest.

Auch die Wirtsleute Hirsch kündigten im Sommer 2022 an, eine neue Location in Erding zu suchen, damit der Betrieb ab Juli 2023 nahtlos fortgesetzt werden könne. Ob es zu einem Lokaltausch kommen wird, sie also ins „Lou“ einziehen, ist naheliegend, aber noch nicht bestätigt.