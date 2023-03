Frauen zwischen Chefetage und Werkstatt

Von: Hans Moritz

Politikerinnen als Mutmacherinnen: Helga Stieglmeier von den Grünen (hinten, 3. v. l. neben Schulleiterin Christiane Scharfe) war neben Doris Rauscher (SPD) und Ulrike Scharf (CSU) eine von drei Ansprechpartnerinnen für die Heilig-Blut-Schülerinnen. © MRS Erding

Politische und berufliche Bildung standen nun in der kirchlichen Mädchenrealschule Heilig Blut auf dem Stundenplan. Dazu waren Experten aus der Praxis zu Gast.

Erding - Passend für eine Mädchenschule war die Einladung von gleich drei Politikerinnen: Helga Stieglmeier (Grüne), Doris Rauscher (SPD) und Ulrike Scharf (CSU). Sie standen jeweils zwei bis drei Abschlussklassen Rede und Antwort, heißt es in einer Mitteilung der Schule.



Stadt- und Kreisrätin Stieglmeier berichtete über ihren Einstieg in die Politik, der zunächst über verschiedene Ämter in der Schule begonnen habe, dann über Jusos und SPD führte und schließlich bei den Grünen gemündet habe. Mit den Schülerinnen diskutierte sie über die aktuelle Verkehrspolitik, vor allem über die Nutzung von E-Autos. Stieglmeier unterstützte ganz ausdrücklich den Wunsch der Mädchen nach einer kostenlosen Nutzung des ÖPNV, sprach sich aber auch deutlich für den stärkeren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs aus. Dass man in der ländlichen Gegend nicht ganz aufs Auto verzichten könne, sei ihr klar.



Kritische Fragen zur Zustimmung der Grünen zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen gegen Russland konnte sie gut verstehen, aber sie erklärte den Schülerinnen auch das Dilemma, dass die Friedenspartei der Grünen keinen anderen Weg sehe, solange Putin nicht bereit sei, zu verhandeln.



Weiter sprach Stieglmeier die Ungerechtigkeiten bei der Bezahlung von Männern und Frauen und erklärte das Mann-Frau-Listenprinzip ihrer Partei.



Rauscher erzählte, dass sie nun seit fast zehn Jahren dem Landtag angehöre und im Herbst wieder kandidiere. Auch sie lobte das „Reißverschluss-Prinzip“ ihrer Partei: Auf den Listen wechseln beide Geschlechter ab. Erörtert wurden der Equal Pay Day und der Standpunkt der SPD zum Gendern. Wie Stieglmeier setzt sich Rauscher für eine Gleichbehandlung von Frauen ein und fordert mehr Frauen in Führungspositionen. Und sie gab auf Nachfrage zu, „dass ich nicht immer mit allen Positionen der SPD einverstanden bin“. Aber das sei normal und führe zu fruchtbaren Diskussionen.



Dritte im Bunde war Sozialministerin Ulrike Scharf, die aus ihrer Arbeit in der Staatsregierung sowie als Landesvorsitzende der Frauen Union berichtete.



Ein komplett anderes Bild dann einige Tage später: Die Mädchenrealschule öffnete ihre Pforten erstmals zum Tag des Handwerks. Für Schulleiterin Christiane Scharfe „bietet sich gerade hier für junge Damen die Möglichkeit, hautnah in männerlastige Berufe einen tollen Einblick zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung. „Ohnehin können Mädels alles sowieso besser als Jungs“, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Diesen Ball griff der Ausbildungsberater der Handwerkskammer, Hubert Bachmeier, auf. In seinem Vortrag ging er auf die Vielfalt des Handwerks und die damit verbundenen beruflichen Perspektiven für junge Menschen ein.



Im Anschluss stellte er sich mit Madita Irl (Bauunternehmung Josef Irl aus Erding) den Fragen von Konrektor und Beratungslehrer Jochen Schweitzer. Dabei hob der Vertreter der Handwerkskammer besonders hervor, dass der viel gesagte „goldene Boden des Handwerks“ derzeit noch stärker als sonst sei. Die sich gerade in der Meisterausbildung befindliche ehemalige Schülerin der Mädchenrealschule, Madita Irl, forderte die anwesenden Schülerinnen der neunten Klassen dazu auf, Mut zu haben und einen Männer- beziehungsweise Handwerksberuf zu ergreifen, bevor sie ihren eigenen Werdegang ausführlich schilderte.



Über den Tag präsentierten sich zahlreiche Unternehmen aus der Region wie die Gewo Feinmechanik aus Hörlkofen, die Schreinerei Thalmeier aus Erding und Dorfen sowie Raumausstatter Kühn aus der Kreisstadt. Der Erfolg bestätigt die Schulleitung in der Entscheidung, auch 2024 wieder einen Tag des Handwerks zu veranstalten. red