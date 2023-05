Die Mädchen können sich ganz frei entfalten

Von: Hans Moritz

Eine von 160 Mädchenschulen in Deutschland ist die kirchliche Mädchenrealschule Heilig Blut, die direkt an den Erdinger Stadtpark angrenzt. © Robert Kiderle

Es gibt in Deutschland etwa 160 reine Mädchenschulen, viele davon in kirchlicher Trägerschaft. Die Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding mit ihrer über 125-jährigen Tradition und derzeit rund 950 Schülerinnen ist eine davon. Zum Start der Einschreibung ein Gespräch mit Schulleiterin Christiane Scharfe.

Erding -



Frau Scharfe, ist das Unterrichten nach Geschlechtern noch zeitgemäß?



Wenn man Untersuchungen Glauben schenken darf, haben Mädchen bei Monoedukation mehr Möglichkeiten, sich gerade in naturwissenschaftlichen Fächern zu entfalten. Mädchen verhalten sich oft stiller und sind gerade dann, wenn sie ihrer Sache nicht sicher sind, eher zurückhaltend. So kommen sie in gemischten Klassen nicht so zum Zuge wie in reinen Mädchengruppen. Schülerinnen des Hauses bestätigen das, da sie sich ihrer Meinung nach gerade in gewissen Fächern ausprobieren können, ohne dass sich jemand lustig über sie macht. Tatsächlich hat man auch festgestellt, dass von den Frauen, die mathematisch-technische Berufe ergreifen, prozentual gesehen mehr aus reinen Mädchenschulen kommen.



Mathematik wird dann



also zum Lieblingsfach?



Das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber ich denke schon, dass sich die Mädchen im Unterricht mehr beteiligen, weil sie keine demotivierenden Kommentare anhören müssen, wenn man mit seiner Antwort einmal daneben liegt. So kann man sicherer werden und vielleicht sogar mehr Interesse für die entsprechenden Fächer entwickeln. Übrigens sagt man, dass Jungs bei getrenntem Unterricht in ähnlicher Weise in sprachlichen Fächern profitieren könnten. Da ist es genau andersherum: Mädchen reden viel und gern, Jungs beteiligen sich in diesem Alter eher mit knappen Kommentaren.



Wie sehen das denn die Mädchen selbst, dass die MRS nicht koedukativ ausgelegt ist?



Vor ein paar Jahren hatten wir im Rahmen eines Schulforums darüber diskutiert, wie es wäre, die Schule auch für Jungs zu öffnen. Interessanterweise waren die anwesenden Schülerinnen selbst eher skeptisch. Sie meinten, unter Mädchen könnten sie sich natürlicher geben und sich während des Unterrichts mehr auf das zu Lernende konzentrieren. Ebenso fühlten sie sich wohler, da man bezüglich des Aussehens und des Kleidungsstils nicht kritisiert oder geärgert wird. Dafür ist jedoch bei älteren Schülerinnen gerade der Platz vor dem Spiegel gegen Ende des Unterrichts sehr begehrt… Jüngere Schülerinnen sind oft eher froh, keine Jungs im Klassenzimmer zu haben, da sie weniger geärgert werden. Das sagen mir zumindest viele Mädchen der unteren Jahrgangsstufen. Wenn sie dann älter werden, kann sich die Einstellung dazu natürlich wieder ändern.



Nur Mädchen – gibt das keinen „Zickenkrieg“?



Mädchen bilden andere Freundschaften als Jungs, da gibt es im Normalfall die beste Freundin und dann vielleicht noch eine. Da kann es schon einmal schwierig werden, wenn die beste Freundin sich der anderen mehr zuwendet. Das gibt es aber genauso in gemischten Klassen. Jungs sind hingegen breiter aufgestellt – sie brauchen nicht die eine enge Bezugsperson und nehmen sich auch vieles nicht so sehr zu Herzen. Sie tragen ihre Meinungsverschiedenheiten eher körperlich aus, während Mädchen oft zu viel in Gesagtes hineininterpretieren. Wir sind aber an der MRS mit unserem Beratungsteam und der SMV gut aufgestellt, um den Mädels in ihren verschiedenen Lebenslagen zu helfen beziehungsweise sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu unterstützen.



Wie sehen Sie die Situation an Ihrer Schule?



Ich denke, wir können den Mädchen Geborgenheit bieten und ein Lernen in ruhiger Atmosphäre, in der man sich ganz bewusst auf die Bedürfnisse der Schülerinnen einstellt. Natürlich klappt dies auch nicht immer reibungslos, es gibt auch einmal Streit und Mathe wird für manche nie das Lieblingsfach. Aber dieses besondere Umfeld ermöglicht es ihnen, sich wirklich frei zu entfalten. Als kleines Beispiel möchte ich die Bläserklassen oder unser Blasorchester nennen. Seit 17 Jahren, also von Anfang an, hatten wir immer Mädchen dabei, die zum Beispiel die Tuba als ihr Instrument wählten. Was hatten wir da schon für tolle Mädels! Und da bin ich sicher, wären wir eine gemischte Schule, käme ein Mädchen bei diesem Instrument gar nicht zum Zuge. Die Mädchen können sich bei uns ungestört ausprobieren und ihren Weg finden. Wenn ich sie dann am Ende ihrer Schulzeit als junge Damen verabschiede, sehr oft mit einem äußerst erfolgreichen Abschluss. Ich bin immer wieder beeindruckt, welchen Weg sie in dieser kurzen Zeit zurückgelegt haben.



Gelten bei Ihnen die gleichen Anmeldezeiten wie an staatlichen Schulen?



Ja, anmelden kann man sich in dieser Woche – vom 8. Mai an täglich von 8.15 bis 15 Uhr. Nur am Freitag schließen wir das Büro um 13 Uhr.



Transparenzhinweis: Das Gespräch wurde uns seitens der Schule zur Verfügung gestellt und von der Redaktion bearbeitet.