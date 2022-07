„Das kann uns keiner mehr nehmen“

Von: Hans Moritz

Den vier Jahrgangsbesten an der Mädchenrealschule Heilig Blut gratulierte Direktorin Christiane Scharfe: Anna Fehlberger (1,0), Lena Marie Stresau (1,09), Lena Hupfer (1,17) und Katharina Berg (1,17/v. l.). © Hans Moritz

Wahrlich Grund zum Feiern gab es am Montag in der Mädchenrealschule Heilig Blut: Von den 151 Absolventinnen hat mehr als jede Dritte (55) eine Eins vor dem Komma. 21 schlossen ihre zehnjährige Schulzeit mit einer Note besser 1,5 ab.

Erding - Der, der die Mädchen vor sechs Jahren in der kirchlichen Schule begrüßt hatte, saß erstmals (nur) im Publikum: der frühere Leiter Josef Grundner. Seine Nachfolgerin Christiane Scharfe gratulierte den Absolventinnen, erinnerte sie aber dran, „dass die Welt seit Eurem ersten Schultag hier eine andere geworden ist – Corona, Krieg und Klimawandel“. Es sei eine Zeit, „die unser ganzes Engagement erfordert“. Dennoch dürfe man das Positive nicht aus den Augen verlieren. „Das Leben besteht aus Augenblicken, vor allem solchen, die Mut und Zuversicht geben“. Der heutige Tag sei so ein freudiger Moment, ebenso geknüpfte Freundschaften, Lernerfolg und hilfsbereite Eltern. „Wer die kleinen Dinge zu schätzen weiß, legt die Basis für ein glückliches Leben“, gab sie den jungen Damen mit auf den Weg.



Stellvertretender Landrat Franz Hofstetter wünschte den Realschülerinnen, „dass es eine Zeit war, an die ihr euch gerne erinnert“. Sie hätten „tolle Abschlüsse“ erzielt. Das Zeugnis sei „ein Stück Freiheit, die Ihr Euch erkämpft habt“. Er animierte dazu, in die Berufswelt zu wechseln, „denn wir brauchen dringend Fachkräfte“. Zudem rief er die Entlassschülerinnen auf: „Engagiert Euch kulturell, sozial, aber auch politisch. Wir müssen viele Herausforderungen bewältigen. Dazu brauchen wir euch.“



Oberbürgermeister Max Gotz beschied dem Jahrgang, „eine ganz besondere Schule besucht zu haben“. Wenn er im Rathaus Bewerbungen von Absolventinnen der Mädchenrealschule vorliegen habe, „dann wissen wir, dass es passt. Die Schule genießt einen glänzenden Ruf“. Insgesamt verfüge der Landkreis über eine hervorragende Bildungslandschaft, in der „aus jedem einzelnen eine besondere Persönlichkeit reift“.



Susanne Fischbach vom Elternbeirat attestierte den jungen Damen: „Ihr könnt stolz auf das sein, was ihr geschafft habt.“ Die Realschule sei eine gute Schulart, die alle Wege offen halte. „Ich würde sie sofort weiterempfehlen. Es muss nicht jeder aufs Gymnasium.“ In Anbetracht von zwei Schuljahren vor allem im Homeschooling ziehe sie den Hut vor dem Geleisteten, denn vor allem in der Abschlussklasse habe es einiges aufzuholen gegeben.



Schülersprecherin Heidi Göß kommentierte den Abschluss mit den Worten: „Das kann uns keiner mehr nehmen.“ Sie erinnerte an den ersten Schultag hier: „Wir waren nervös, voller Vorfreude, aber auch überfordert.“ Danach seien die sechs Jahre wie im Flug vergangen. Melancholisch merkte sie an: „Heute fangen sich unsere Wege zu trennen an. Manche Freundschaften bleiben bestehen, andere nicht.“



Für die vier Jahrgangsbesten ist der Erfolg nicht vom Himmel gefallen. Den besten Schnitt erzielte mit 1,0 Anna Fehlberger aus Walpertskirchen. „Ich habe darauf hingearbeitet, aber mit dieser Note hätte ich nicht gerechnet“, sagt die 16-Jährige, die nun eine Ausbildung zur Logopädin beginnt.



Das zweitbeste Ergebnis fuhr mit 1,09 Lena Marie Stresau aus Moosinning ein. „Ich habe wirklich viel gelernt“, berichtet die 16-Jährige, die ab Herbst ans Korbinian-Aigner-Gymnasium wechselt. Danach Beruf oder Studium? Das weiß Stresau noch nicht.



Lena Hupfer aus Langengeisling erhielt bei der Abschlussfeier nicht nur für ihren Schnitt von 1,17 Applaus, sondern auch für ihre Stücke an der Harfe. Feingefühl braucht sie auch beruflich: Sie beginnt am Klinikum Erding eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Ebenfalls mit 1,17 beendet Katharina Berg aus Innerbittlbach (Lengdorf) ihre Realschulzeit. Mathe und Werken seien ihre besten Fächer gewesen. Das nächste Ziel der 16-Jährigen ist die FOS.



Scharfe ehrte alle Schülerinnen mit einem Schnitt bis zu 1,5 mit einem Buchgeschenk. Rosen erhielten die jungen Damen, die sich auch neben dem Unterricht engagiert hatten, etwa im Orchester oder im Schulsanitätsdienst.

