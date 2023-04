„Die breitesten Schultern tragen den kleinsten Rucksack“

Von: Hans Moritz

Teilen

Hauptredner bei der Maikundgebung in Erding: DGB-Landeschef Bernhard Stiedl und Melanie Schäfer. © Hans Moritz

Der DGB sieht in Bayern gewaltige soziale Schieflagen, unter denen vor allem Menschen mit kleinem Geldbeutel leiden. Ihnen gelten heuer die Mai-Kundgebungen, auch die in Erding.

Erding – Die Haupt-Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Bayern findet heuer in Schweinfurt statt. Quasi als „Aufwärmübung“ sprach DGB-Chef Bernhard Stiedl am Freitagnachmittag auf dem Schrannenplatz in Erding – witterungsbedingt verkürzt und vor kleinem Publikum.



In einem Vorab-Pressegespräch berichtete Stiedl von einer ob Krieg und Inflation stark verunsicherten Bevölkerung. „Die Krise trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen.“ Allein in Bayern arbeite eine Million Menschen im Niedriglohnsektor.



Zwar habe der Bund Entlastungspakete geschnürt, „die auch verhindert haben, dass Deutschland in die Rezession gerutscht ist“. Aber Geringverdiener hätten dennoch zu kämpfen – insbesondere Alleinerziehende. Sein Fazit: „Die breitesten Schultern tragen den kleinsten Rucksack.“



Sorge bereiten Stiedl die Bedingungen in der Pflege. Für die hier Beschäftigten forderte er mehr Geld, kürzere Arbeitszeiten und bessere Bedingungen. Das seien Werkzeuge, mit denen man insgesamt dem Fachkräftemangel begegnen könnte. Stiedl bilanzierte, dass es in Bayern 260 000 ungelernte Kräfte und 450 000 Arbeitssuchende gebe. „Den Mangel gibt es so also gar nicht.“



Er kritisierte Sozialministerin Ulrike Scharf, weil sie für flexiblere Tagesarbeitszeiten plädiere. Das bedeutete in der Regel längere Arbeitszeiten.



Ferner bemängelte Stidl, dass nur noch 51 Prozent der bayerischen Unternehmen Tariflöhne zahlten. Und: Der Freistaat müsse als letztes Bundesland ein Gute-Löhne-Gesetz einführen. „Dann dürften öffentliche Aufträge nur Firmen mit Tariflohn erhalten. Davon würden alle profitieren“, so Stiedl.



Das DGB-Mai-Motto lautet heuer „Ungebrochen solidarisch“. Dazu müsse mehr Geld ins System, forderte Stiedl – durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer sowie die Anhebung des Spitzensteuersatzes. Andererseits müsse der steuerliche Grundfreibetrag steigen.



Melanie Schäfer vom DGB Erding appellierte an die Arbeitnehmer, selbst einer Gewerkschaft beizutreten. Sie ärgere sich immer, wenn Gewerkschafter für bessere Löhne und Bedingungen kämpften, aber nicht von allen unterstützt würden. ham