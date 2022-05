Gewerkschafter trotzen dem Regen

Teilen

Unter dem Schirm vor dem Regen geschützt sprachen die Erdinger DGB-Jugendsprecherin Melanie Schäfer und weitere Referenten auf dem Podium. © Benedikt Klingbeil

Zum Tag der Arbeit rief der DGB nach der coronabedingten Pause wieder zur Maikundgebung auf dem Erdinger Schrannenplatz. Die Sorge um steigende Wohnkosten sowie höhere Löhne in der Pflege wurden thematisiert.

Erding – Nach einer zweijährigen Pause fand wieder eine Kundgebung zum Tag der Arbeit am Samstag am Schrannenplatz statt. Vor rund fünfzig Demonstrierenden postuliert die Organisatorin Melanie Schäfer, Jugendsprecherin der DGB Erding-Freising: „Auch wenn es heute regnet, gehen wir auf die Straße, denn wir gehen nicht nur bei schönem Wetter demonstrieren. Es bedarf einer starken Lobby, um die Interessen der Beschäftigten durchzusetzen.“

Schäfer stimmt auch nicht mit dem gesellschaftlichen Blick auf Streiks überein: „Es entsteht manchmal der Eindruck, als würden Gewerkschaften nur dann streiken, wenn die Streikkassen gefüllt sind. Dem ist aber nicht so, denn immer, wenn zu Streiks aufgerufen wird, hat das einen vernünftigen Grund und ernsthafte Anliegen.“ Besonders kritisch sieht die SPD-Ortsvorsitzende die Entwicklung beim Onlineversandhändler Amazon: „An diesem Beispiel wird deutlich, was passiert, wenn es in einem Unternehmen kaum Betriebsräte gibt. Es gibt keine Tarifverträge und die Beschäftigten werden dauerhaft überwacht.“

Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind greift in ihrem Grußwort dieses Beispiel auf und erklärt: „Keiner freut sich, dass Amazon nun nach Erding kommt, allerdings gab uns das Baurecht keinen Handlungsspielraum.“ Besonders gut gefällt Bauernfeind das Motto der Kundgebung „Gemeinsam Zukunft gestalten“: „Trotz der derzeitigen Krisen haben wir unsere Zukunft selbst in der Hand und können diese gestalten.“ Sie sieht es zudem als wichtig an, dass eine Stunde eine Stunde sei und daher jede Arbeit ordentlich vergütet werden müsse.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt, denn die Kabarettistin Josephine Gartner schlüpft in die Rolle eines Ehemanns und thematisiert auf sarkastische Weise die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Berichterstattung über die „Impferei“ und letztendlich auch die Querdenker. Allerdings kommt auch der Krieg um die Ukraine zur Sprache. Den WM-Austragungsort Katar sieht die Kabarettistin kritisch: „Menschenrechte sind wichtig.“ Kein gutes Wort verliert sie in ihrer Rolle als Franz über den Bundeskanzler Olaf Scholz.

Nach der humorvollen Einlage folgen weitere Redner, darunter der DGB-Kreisvorsitzende Erding-Freising, Guido Hoyer. Dieser verurteilt den Krieg aufs Schärfste und begrüßt die Sanktionen gegen Russland. Er spricht sich für den Stopp von russischem Gas und Kohle aus, fordert jedoch zugleich die Bundesregierung auf, die weniger Verdienenden abzusichern, damit diese nicht unter den Auswirkungen von höheren Energiepreisen zu leiden haben. Die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung befindet Hoyer für falsch: „Aufrüstung hat die Welt nie sicherer gemacht.“

Ein wichtiges Anliegen ist dem DGB-Kreisvorsitzenden bezahlbarer Wohnraum: „Wohnen wird zum Luxus, wenn die Miete abgezogen wird, bleibt vielen Menschen weniger als das Existenzminimum übrig.“ Zum Thema Gesundheit hat Hoyer eine klare Haltung: „Es steht jedem die gleiche medizinische Versorgung zu, egal ob arm oder reich. Daher brauchen wir eine Bürgerversicherung, in die alle, also auch Selbstständige und Beamte, einzahlen. Auch dürfen Krankenhäuser keine Spekulationsobjekte sein.“ Denn das hätte laut Hoyer schlechtere Arbeitsbedingungen und damit auch eine schlechtere Patientenversorgung zur Folge: „Die Arbeitsbedingungen verbessern sich nicht durch Klatschen, sondern durch mehr Lohn.“

Der Verdi-Fachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik, David Merck, erzählt von jüngsten Erfolgen: „Während der Corona-Krise waren in der Spitze acht Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir haben es geschafft, dass manche Betriebe das Kurzarbeitergeld bis zu 100 Prozent aufgestockt haben.“ Ebenso freut sich Merck über die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro: „Das führt dazu, dass Millionen von Menschen endlich wieder genug Geld haben, um ihre Miete zahlen und sich einen vollen Kühlschrank leisten zu können.“ Er betont, dass auch Erfolge für junge Menschen erzielt werden konnten: „Wir haben eine Mindestauszubildenden- Vergütung durchgesetzt und im Koalitionsvertrag steht eine Ausbildungsgarantie.“

Von Benedikt Klingbeil

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)