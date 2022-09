Erding: Mamma-Café stärkt Frauen mit Brustkrebs

Selbsthilfegruppe des BRK trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat

Von Gabi Zierz schließen

In Deutschland erkrankt jede achte Frau an Brustkrebs. Sie brauchen nicht nur medizinische Behandlung, sondern mentale Stützen. In Erding finden sie sie beim BRK.

Erding – Es ist eine Statistik, die erschrocken macht: In Deutschland erkrankt eine von acht Frauen an Brustkrebs. Diese Zahl nennt das Zentrum für Krebsregisterzahlen beim Robert-Koch-Institut für das Jahr 2018. An der Häufigkeit dieser bösartigen Erkrankung hat sich aber bis heute nichts geändert.

Auch wenn die Heilungschancen dank des medizinischen Fortschritts steigen, brauchen betroffene Frauen mehr als eine sehr gute medizinische Versorgung. Deshalb bietet das BRK eine Selbsthilfegruppe an.

„Das Mamma-Café ist eine Selbsthilfegruppe der Bayerischen Krebsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband. Es ist ein zwangloser Treff für Frauen mit Brustkrebs“, informiert BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt. Hier können sich die Frauen austauschen und Mut machen. Sie haben sich im Laufe ihrer Erkrankung einen großen Wissensschatz angeeignet. „Davon können alle profitieren“, so Pfanzelt.

Die Gründungsidee geht auf ein Projekt von Anke Hartmann, Breast Care Nurse am Klinikum Erding, zurück. Bereits 2018 ist mit Unterstützung des Brustzentrums Erding ein Raum zum Austausch geschaffen worden. Inzwischen leiten Helga Groß, Elfriede Lenzen und Monika Poppel, alle selbst betroffen, die offene Gruppe. Bei den Treffen gibt es auch Vorträge. Schmink- und Yogakurse standen ebenfalls schon auf dem Programm.

Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an mammacafe18@gmail.com anmelden. Die kostenlosen Treffen finden jeden zweiten Donnerstag im Monat um 16 Uhr im Haus der Begegnung in Erding, Am Rätschenbach 12, statt. Nächstes Treffen ist am Donnerstag, 13. Oktober.