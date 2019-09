Mann (27) schlägt Münchner bei Erdinger Herbstfest mit Maßkrug auf den Kopf - Haft

Eine gebrochene Nase und eine Gehirnerschütterung hat ein Münchner (35) bei einer Auseinandersetzung auf dem Erdinger Herbstfest erlitten. Der Täter (27) ist hinter Gittern.

Erding - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Besucher des Erdinger Volksfests durch Schläge mit einem Maßkrug verletzt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden und sitzt nun in Haft. Nach einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde der Einsatzzentrale gegen 00.05 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Bierzelt des Erdinger Volksfestes zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sei.

Herbstfest Erding: Erdinger schlägt Münchner mit Maßkrug auf den Kopf

Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass ein 27-jähriger Erdinger seinem 35-jährigen Kontrahenten aus München mit einem Maßkrug zwei Mal auf den Kopf bzw. in das Gesicht geschlagen hatte. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Nasenbeinfraktur sowie eine Gehirnerschütterung, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Herbstfest Erding: Nach Maßkrug-Attacke - 27-jähriger Täter befindet sich in Haft

Die Tathandlung wurde durch die Staatsanwaltschaft Landshut als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftantrag der Staatsanwaltschaft, woraufhin der Erdinger in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Kriminalpolizei Erding hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

