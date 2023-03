S-Bahn - Altenerding-Markt Schwaben: Experten sind für zweigleisigen Ausbau

Von: Hans Moritz

Vom zweigleisigen Ausbau der S-Bahn-Linie nach Markt Schwaben würde eines Tages auch der S-Bahn-Ringschluss profitieren. © Hans Moritz

Ist das die Kehrtwende bei den Ausbauplänen für den Bahnknoten München im Nordosten des MVV-Gebiets?

Erding - Gutachter der Bahn und des Freistaats empfehlen den vollständigen zweigleisigen Ausbau der S-Bahn-Strecke von Altenerding bis Markt Schwaben. Die berichtet das Verkehrsministerium nach einem Dialogforum für die Region Nordost.



Das Aufsehenerregende: Es handelt es sich um eine Forderung, die die Region seit Jahren erhebt, die Stadt Erding und die Gemeinden entlang der Strecke, aber auch Fahrgastverbände und der Verkehrsclub Deutschland – bislang freilich vergeblich.



Vorgesehen ist bis dato nur ein zweiter Begegnungsabschnitt zwischen den Haltestellen Aufhausen (Erding) und St. Koloman (Wörth). Dieser wird benötigt, um im Zuge des Baus des S-Bahn-Ringschlusses zum 15-Minuten-Takt zu kommen.



Die Vorteile eines durchgängigen zweigleisigen Ausbaus ab Markt Schwaben nordwärts liegt auf der Hand: weniger Verspätungen und Zugausfälle. Denn zu denen kommt es immer, wenn S-Bahnen auf den Gegenzug warten müssen – aktuell entweder an den Bahnhöfen Altenerding, Ottenhofen oder Markt Schwaben.



Ziel des Ausbaus laut Minister Christian Bernreiter: Er solle „den öffentlichen Verkehr und insbesondere die S-Bahn noch attraktiver machen“. Grundsätzlich erklärt er: „Die Ausführungen der Deutschen Bahn belegen, dass der Ausbau voranschreitet. Allerdings leider oftmals zu langsam. Die Gründe sind vielfältig. Wenn wir es ernst meinen mit der Neugestaltung unserer Mobilität, dann müssen wir schneller planen, genehmigen und bauen.“



Schnell? – für den zweigleisigen Ausbau zwischen Altenerding und Markt Schwaben wohl (noch) der falsche Begriff: Denn in den Schienenplänen des Freistaats ist von einer „mittel- und langfristig vorgesehenen Realisierung“ die Rede. Und: Bernreiter wies beim Dialogforum vorsorglich darauf hin: „Wir werden die Maßnahmen weiterverfolgen, aber auch sehr gut überlegen müssen, für welche wir die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen.“ Immerhin: Das Vorhaben ist damit angestoßen.



Die Zweigleisigkeit zwischen Aufhausen und St. Koloman ist bekanntlich ein Teilaspekt der zweiten Stammstrecke in München. Auf einer interaktiven Karte ist immer noch von einem geplanten Baubeginn im ersten Quartal 2023 die Rede. Das wäre in den nächsten drei Wochen, was völlig unrealistisch ist. Ferner wird eine Inbetriebnahme Ende 2024 genannt. Auch das dürfte hoffnungslos veraltet sein.



Denn gebaut werden soll ein 2,6 Kilometer langes, zweites Gleis. In diesem Zuge muss dann auch die Staatsstraße 2080 Erding–Wifling–Ottenhofen teilweise verlegt werden. Der Haltepunkt St. Koloman soll barrierefrei ausgebaut werden.



Auch zum Stand des S-Bahn-Ringschlusses informierte die DB Netz AG die Region: „Der Ausbau der Schienenanbindung des Flughafens München mit dem ersten Bauabschnitt bis Schwaigerloh schreitet weiter voran. Mit der Errichtung des Überwerfungsbauwerks Flughafen West wird die Bahn noch 2023 starten können.“ Aktuell laufen die Straßenbauarbeiten in Schwaigerloh, um den Gleisen nach Erding Platz zu machen.



Für den Westen des Flughafens schlagen die Gutachter einen weiteren Ausbau vor: den der Strecke München–Freising–Landshut im Kontext der überregionalen Flughafenanbindung, heißt es in der Mitteilung weiter.



Was den Fernbahnanschluss des Flughafens betrifft, haben Bayerns Finanzminister Albert Füracker und Flughafenchef Jost Lammers soeben erneut Druck auf den Bund ausgeübt, diesen nun doch in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu bringen- ham