Riskant überholt: Schwerer Unfall auf der FTO

Von: Hans Moritz

Zwei Stunden lang war die Flughafentangente nach dem Unfall gesperrt. © Hans Moritz

Überholen an unübersichtlichen Stellen hat auf der Flughafentangente Ost schon zu vielen schweren Unfällen geführt – zuletzt am Freitag.

Erding - Nach Angaben der Poinger Polizei setzte eine 24-Jährige aus dem Kreis München in Fahrtrichtung Erding kurz hinter der Anschlussstelle Markt Schwaben zum Überholen an. Dem Fahrer eines entgegenkommenden Betonmischers gelang es gerade noch, einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein Erdinger (63) hingegen prallte mit seinem Ford frontal in den Mercedes. Beide Autos schleuderten in den Graben, die Münchnerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide Fahrer erlitten mittelschwere Verletzungen, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40 000 Euro. Die FTO war zwei Stunden lang komplett gesperrt. Mehrere Feuerwehren aus beiden Landkreisen waren im Einsatz. ham