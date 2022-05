Zu teuer: Landrat will ÖPNV reformieren

Hans Moritz

Voll sind die Busse nur im Schülerverkehr. Der Zuschussbedarf steigt von Jahr zu Jahr. © Hans Moritz

Steht der ÖPNV im Landkreis Erding vor einer Verkehrswende. Mit der bisherigen Entwicklung ist Landrat Martin Bayerstorfer unzufrieden.

Erding - Der Krieg in der Ukraine lässt die Spritpreise durch die Decke gehen, zugleich muss der CO2-Ausstoß sinken, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) rückt vor diesem Hintergrund in den Fokus.



Doch im Erdinger Land haben vor allem die Buslinien ein Akzeptanzproblem. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) denkt immer lauter über eine grundlegende Reform nach. Erste Ideen skizziert der CSU-Politiker im Gespräch mit unserer Zeitung.



In den vergangenen zehn Jahren hat die Landkreisbevölkerung um acht Prozent zugenommen, die ÖPNV-Nutzung aber nur um vier Prozent. Das heißt: Der ÖPNV wird heute schlechter angenommen als noch vor zehn Jahren. Auf der anderen Seite wird das Angebot Jahr für Jahr ausgebaut, auch in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie an den Wochenenden. „2002 waren es 2,3 Millionen Nutzwagen-Kilometer, heute sind es 3,5, also das Eineinhalbfache“, rechnet Bayerstorfer vor. 2008 habe man als Landkreis noch 2,5 Millionen Euro in den ÖPNV gesteckt, heuer seien es erstmals über fünf Millionen Euro. Der Landrat will sich nicht damit zufrieden geben, dass die öffentliche Hand jeden Fahrgast und Kilometer mit mittlerweile 3,05 Euro subventioniert. Ein Taxi sei da nicht viel teurer.



Doch was gedenkt Bayerstorfer zu ändern? Im Interview versichert er: „Ich will das Busnetz nicht zusammenstreichen, es aber effizienter gestalten.“ Dann, ist er überzeugt, würde der ÖPNV attraktiver und besser angenommen. Ein Grundangebot werde es immer geben.



Ein Schlüssel sind für ihn Expressbusse. „Wer mit dem Bus etwa von Dorfen nach Erding fährt, ist eine gute Stunde unterwegs. Das ist doch fern der Lebensrealität, da ist es doch kein Wunder, wenn die Leute mit dem Auto fahren“, meint er. Seine Idee: Der Bus hält zwischen den beiden Städten nur ein- bis zweimal. Dann würde man Fahrzeiten erzielen, die denen mit dem Auto zumindest nahekommen.



Flankieren müsste man die Expresslinien mit einem Zubringerverkehr. Hier kann sich Bayerstorfer Anruflinientaxis vorstellen, die nur auf Vorbestellung fahren.



Bayerstorfer denkt aber auch an andere Verkehrsträger. „Wer ein E-Bike hat, kann die nächste Expressbus-Haltestelle schnell mit dem Fahrrad erreichen. Wir haben ja nicht jeden Tag schlechtes Wetter.“ In diesem Zuge kann er sich vorstellen, absperrbare Boxen an den Haltestellen zu installieren, damit die E-Bikes vor Diebstahl geschützt sind.



Eine dritte Säule könnten Mitfahrgelegenheiten bilden. Der Landkreis plant laut Bayerstorfer, sich an einer neuen App fürs Handy zu beteiligen, über die sich Fahrer und Mitfahrer finden können.



Bayerstorfer betont allerdings, „dass wir noch ganz am Anfang stehen, vieles noch nicht ausgereift ist, und wir noch viele Überlegungen anstellen müssen“. Grundsätzlich könne die Spirale aber nicht ewig weitergedreht werden: Jedes Jahr mehr Angebot bei immer höheren Kosten und einer unterm Strich rückläufigen Nachfrage.



Im Landkreis gibt es bislang keine Expressbusse. Geplant waren sie auf der Linie 512 Erding–Flughafen, die die am stärksten frequentierte im Landkreis ist. Doch wegen Corona wurden die Pläne – die Busse sollen nicht mehr über die Dörfer, sondern auf der Flughafentangente Ost fahren – bislang nicht umgesetzt. Immerhin: In den Stoßzeiten setzt das Unternehmen Scharf größere Gelenkbusse ein.

