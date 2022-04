Martin Irl: Handwerksmeister mit Ehrentitel

Von: Gerda Gebel

Führt in die Stadtmitte: die Geheimrat-Irl-Straße verbindet den Erdinger Bahnhof mit dem Grünen Markt und wird täglich von vielen Passanten genutzt. © Peter Gebel

Erding – Er war seiner Heimat tief verbunden: Martin Irl. Der Altenerdinger Handwerkermeister engagierte sich als Politiker und Genossenschaftler. In Erding erinnert eine Straße an ihn.

In unserer Serie über Erdinger Persönlichkeiten wenden wir uns heute der Geheimrat-Irl-Straße zu. Die ursprünglich noch als Bahnhofsstraße benannte Straße wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem verdienten Altenerdinger Martin Irl umbenannt. Noch heute dient sie als wichtige Verbindung vom S-Bahnhof zur Erdinger Innenstadt und wird täglich von unzähligen Passanten genutzt.

Martin Irl wurde am 8. November 1859 in Altenerding geboren, sein Vater war Schuhmachermeister. Sohn Martin ging nach dem Abschluss einer Lehre zum Maler und Vergolder auf Wanderschaft und besuchte die Kunstgewerbeschule in Rottenburg am Neckar. Er legte die Meisterprüfung ab und gründete in Erding ein Malergeschäft.

Martin Irl war auch politisch sehr aktiv, engagierte sich für das Handwerk und war seit 1907 Vorsitzender der Handwerkskammer für Oberbayern. Schon früh erkannte er die Vorteile von Genossenschaften für die Handwerker. So gründete er 1898 den Gewerbeverein, den Vorgänger der Volksbank Erding, die als Genossenschaftsbank auch den kleinen Leuten Kredite gewährte. Diese hatten ansonsten praktisch keinen Zugang zu den Privatbanken für die Oberschicht. Beinahe 50 Jahre lang blieb Martin Irl Vorsitzender der Erdinger Volksbank.

Engagiert: Geheimrat Martin Irl. Unser Foto wurde um 1940 aufgenommen. Der Altenerdinger war Handwerker, Politiker und zudem fast 50 Jahre lang Vorsitzender der Erdinger Volksbank. © Archiv: Museum Erding

Politisch engagierte sich der Altenerdinger zuerst in der Zentrumspartei und später nach der Abspaltung in der Bayerischen Volkspartei. Mehr als 17 Jahre lang war Irl im Stadt- und Kreisrat von Erding vertreten, und er war sechs Jahre lang im bayerischen Landtag, bis er 1907 in den Reichstag des Kaiserreichs einzog. Dem gehörte er bis 1918 an. Der Malermeister wurde 1919 sogar in die verfassungsgebende Weimarer Nationalversammlung gewählt.

Für seine Verdienste wurde der gebürtige Altenerdinger vom damaligen König Ludwig selbst ausgezeichnet – mit dem Königlichen Michaels-Orden. Noch im hohen Alter von über 90 Jahren durfte sich Irl über das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland freuen.

Bereits 1923 hat die Stadt Erding Martin Irl zum Ehrenbürger ernannt. Dieser Titel wurde ihm jedoch 1937 nach einer Denunzierung aberkannt. Schon früh hatte der unerschrockene Malermeister nämlich vor den Nationalsozialisten gewarnt, weswegen er 1933 – nach der Machtergreifung Hitlers – auch alle öffentlichen Ämter verlor.

Der Titel „Geheimrat“ weist übrigens nicht auf geheimdienstliche Tätigkeiten hin, sondern ist ein sogenannter nicht-akademischer Titel für Mitarbeiter im engsten Kollegium eines Fürsten, die mit den wichtigsten Landesangelegenheiten befasst waren. So hat die Autorin Angela Bareiß ihre kulturwissenschaftliche Arbeit über die Karriere des Martin Irl auch „Vom Malerlehrling zum Geheimrat“ betitelt. Vom Historischen Verein Erding wurde sie dafür 2012 mit dem Forscherpreis ausgezeichnet.

Martin Irl war zeitlebens seiner Heimat und den kleinen Leuten verbunden und verfasste auch selbst Beiträge zur heimatlichen Literatur. Er starb am 30. September 1953 in Erding.

Quellen: Historischer Verein Erding: Jahresschrift 2012; Chronik der Stadt Erding zum 750. Jubiläum; Paul Adelsberger: „Erding – Impressionen aus einer kleinen Stadt“; Museum Erding: „Erdinger Persönlichkeiten von A-Z“.