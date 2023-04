Masken fallen: Krankenstand steigt

Von: Hans Moritz

Für viele – leider – ein vertrautes Bild: Seit 2022 fangen sich deutlich mehr Menschen einen Atemwegsinfekt oder eine Grippe ein als seit Beginn der Pandemie. Die Masken sind gefallen, das blieb nicht ohne Folgen. © Panthermedia

Corona hat trotz hoch ansteckender Omikron-Welle nach dem ersten Quartal 2022 deutlich an Schrecken verloren. Die Maskenpflicht wurde immer mehr aufgeweicht. Das hat dazu geführt, dass der Krankenstand im Landkreis Erding deutlich zugenommen hat.

ERding - Das belegen Daten der AOK Freising-Erding. Das Immunsystem war lange geschont worden, nun konnten sich die Viren wieder verbreiten.



Bemerkt hat es jeder: Seit Monaten sind mehr Menschen krank zu Hause – Husten, Schnupfen, Heiserkeit – und nicht im Büro, in der Werkstatt oder in der Schule. Der Eindruck täuscht nicht, wie soeben von der AOK veröffentlichte Daten zeigen. „Im dritten Pandemiejahr 2022 haben sich mehr AOK-versicherte Beschäftigte im Landkreis Erding krankgemeldet als 2021“, bilanziert stellvertretender Direktor Reiner Kratzl.



Hauptursache waren Atemwegserkrankungen. In Erding entfielen voriges Jahr 77,4 Krankmeldungen je 100 Berufstätige auf Atemwegserkrankungen. 2021 waren es nur 29,5. In Bayern lag das Verhältnis bei 86,4 zu 31,6.



Was ist eigentlich mit Corona? Noch hat die Weltgesundheitsorganisation die Pandemie – der erste Fall im Landkreis datiert vom 4. März 2020 – nicht für beendet erklärt. Das Virus spielt jedoch so gut wie keine Rolle mehr. Am Donnerstag lag die Inzidenz im Landkreis laut Robert-Koch-Institut bei 5,7, im Bund bei elf. In den vergangenen sieben Tagen wurden trotz weitgehend abgebauter Test-Infrastruktur acht neue SarsCoV2-Infektionen gemeldet. Insgesamt sind es nun 77 180 Infektionen. 232 Landkreisbürger sind an oder mit Covid-19 gestorben.



Was die Krankenstatistik betrifft, entfielen im vergangenen Jahr 25 Krankmeldungen pro 100 AOK-Versicherte auf die gesicherte Diagnose Covid. 2021 waren es nur 4,5 gewesen, im ersten Jahr der Pandemie 3,7.



Aber auch die Zahl der Muskel-Skelett-Erkrankungen hat laut AOK zugenommen. Landkeisweit belegten sie Platz zwei – mit 34,1 Krankmeldungen auf 100 Versicherte. 2021 waren es 29,3 gewesen.



Wer unter Husten, Schnupfen, Heiserkeit litt, war 2022 im Schnitt 5,2 Tage krankgeschrieben, 5,1 Tage waren es bei Muskel-Skelett-Leiden. Bei Covid-19 kamen im Schnitt nur zwei Fehltage zusammen, bei psychischen Erkrankungen 2,9.



Die AOK unterstreicht ihre Vorsorgeangebote, die 2022 knapp 1880 Unternehmen in ganz Bayern erreicht hätten – mit 5600 Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die Kasse weist darauf hin, dass die Angebote zur psychischen Gesundheit und für Beschäftigte in der Pflege noch einmal ausgebaut worden seien. ham