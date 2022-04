Das dreischneidige Schwert mit den Masken

Von: Raffael Scherer

Mit oder ohne Maske? Verena Pirschlinger (l.) und Alicia Steber beim Shoppen im Modehaus Kraus. Ab Sonntag gibt es im Landkreis völlig unterschiedliche Regelungen. Einen Mund-Nasen-Schutz sollte man immer dabei haben. © Hans Moritz

Ab Sonntag ist Schluss mit der Maskenpflicht. Von da an dürfen sich alle Betreiber selbst aussuchen, ob und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen sie Kunden und Gäste empfangen. Das stößt im Erdinger Landkreis auf unterschiedlichste Reaktionen.

Erding - „Wenn ein Schwert drei Schneiden haben könnte, wäre das Thema ein dreischneidiges Schwert“, fasst etwa Friedrich Staudinger vom Best Western Parkhotel in Erding zusammen. Auf der einen Seite seien sowohl seine Mitarbeiter wie auch Kunden froh über die Maskenfreiheit. Schließlich seien ganze Gesichter besser für das soziale Zusammensein – vom stundenlangen Tragen selbst ganz zu schweigen.



Die zweite „Schneide“ sei, dass für die Aufhebung der Pflicht ein eher ungünstiger Zeitpunkt gewählt wurde: „Wäre das Wetter schon wärmer, würde das Draußensitzen das Ganze erleichtern“, so Staudinger. Regenwetter dagegen führe dazu, dass mehr Leute maskenfrei in Innenräumen aufeinander sitzen – und sich dementsprechend leichter anstecken.



Drittens: die große Anzahl an Infizierten und eine Inzidenz von über 2000. Da sei es, so Staudinger, nur nachvollziehbar, wenn der eine oder andere Kunde wie Mitarbeiter lieber noch ein wenig Vorsicht walten ließe: „Wir werden es so halten, dass im öffentlichen Bereich die Maskenpflicht erhalten bleibt“, sagt der Hotelier. Zumindest reichen dort nun OP-Masken aus. Im Hotel werde ab Sonntag daher das Wort „Maskenpflicht“ auf den Schildern durch „Bitte Maske“ ersetzt. Das ist „höflicher“, meint Staudinger.



Einzelhandel



Im Modehaus Kraus am Eck in Erding ist Wolfgang Kraus froh über die Neuerung: „Es ist grundsätzlich gut, wenn zur Eigenverantwortung zurückgekehrt wird. Jeder hat lange genug Zeit gehabt zum Impfen und Präparieren“, so der Geschäftsführer und Erdinger Ardeo-Vorsitzende. Das Frühlingswetter sowie nachgeholte Events wie Hochzeiten seien dabei ein Segen für die Modebranche. Kunden wie Angestellte dürften bei ihm komplett frei über die Maske entscheiden.



In der Metzgerei Stuhlberger wird die Entscheidung ebenfalls den Kunden überlassen: „Wir wären total überfordert, wenn wir das noch regeln wollten, das gäbe auch große Diskussionen innerhalb der Kundschaft“, sagt Inhaber Ludwig Stuhlberger. Die Ansteckungsgefahr für seine Mitarbeiter hält er dank der Fleischtheke, die quasi den Mindestabstand garantiert, für gering. Untereinander dürfe das Personal selbst entscheiden, ob es die Maske beibehalten will. Der klaren Mehrheit käme die Befreiung sehr entgegen.



Schulen



Laut Michael Oberhofer, Schulleiter der Grund- und Mittelschule Isen, sind mehrere Kollegen und Schüler besorgt, dass genau eine Woche vor den Osterferien „alle Hüllen fallen“. Gleichzeitig versteht er alle, die sich über die neuen Freiheiten freuen. Es sei eben ein „ungeschickter“ Zeitpunkt. Die Schule werde die Eltern informieren, dass „freiwillig gerne weiter Maske getragen werden darf“.



Gastronomie



Im Gasthaus Klement in Isen ist es für manche Gäste schwer, den Überblick zu behalten: „Heute herrscht im Saal 2G, am Samstag ist eine gastronomische Veranstaltung mit 3G, und am Sonntag ist alles wurscht, da kennt sich ja keiner mehr aus“, so Thomas Klement. Ab kommender Woche werde er dann „ohne alles“ machen. Wer sich weiterhin mit einer Maske schützen möchte, dürfe das gerne tun, verlangen werde er das jedoch nicht. Im Gegenzug hofft er, dass durch das Wegfallen der Coronaregeln wieder mehr Menschen Veranstaltungen und Gastronomie besuchen.



Kultur



Wie die pandemiebedingt gebeutelte Kulturbranche hofft man auch im Jakobmayer in Dorfen nun auf höhere Zuschauerzahlen. Denn laut Birgit Binder vom Künstlermanagement habe es ausverkaufte Veranstaltungen aufgrund der Vorsicht der Bürger schon lange nicht mehr gegeben: „Und wenn, dann fällt sie aus, weil der Musiker selbst Corona hat. Es ist eine Tragödie.“



Im dortigen Veranstaltungssaal herrschte bisher bei Reihenbestuhlung durchgehend Maskenpflicht, bei Tischbestuhlung mit Bewirtung durfte die Maske am Platz fallen. „Grundsätzlich sind wir froh, wenn wir die Masken los sind, aber es muss auch für die Leute sicher sein“, sagt Binder.



Das führt auch bei ihr in den kommenden Wochen zu einem Durcheinander, da jeder Veranstalter, der den Saal in dieser Zeit gemietet hat, seine eigenen Regeln aufstellt. Das erste Jakobmayer-eigene Event ist erst Ende April, dort gibt es dann Tischbestuhlung, da dieses System den größten Abstand und damit maximale Sicherheit biete. „Aber was ich heute erzähle, kann morgen schon wieder ganz anders sein.“



Kino



„Wir werden unsere Besucher bitten, weiterhin eine Maske zu tragen“, heißt es von Karin Glück aus dem Cineplex in Erding. Im Foyer werde zum Karten- und Popcornkauf weiterhin zumindest eine OP-Maske gefordert, im Kinosaal dürfe dann zum Konsum die Maske fallen. „Zum Trinken hat ja eh jeder was dabei.“ Erleichtert sei das Kino-Team vor allem über das Wegfallen der Zugangskontrollen.



Fitness



Das Gesundheits- und Fitnessstudio Trepila in Erding beharrt weiterhin auf der Maske, nur an den Geräten nicht. „Wir sind eine Gesundheitseinrichtung und haben auch Lungenpatienten“, begründet Inhaberin Cathleen Gauß. Die bisherigen Schilder bleiben. Im Fitnexx Erding am Mühlgraben hingegen stehen bereits Schilder, dass ab Sonntag die 3G-Regel entfällt. Die Entscheidung über die Masken überlässt das Fitnesscenter den Sportlern selbst, so Trainer Matthias Peter. Das Personal werde „maskiert“ bleiben, wenn es durch die Räume geht. Auch bei „Feines Fitness“ in Moosinning werden die Mitarbeiter vorsichtshalber eine Maske einstecken haben, falls sich Kunden unwohl fühlen. Das Personal setze auf die frisch angeschafften Luftreiniger, so Leiterin Daniela Reuss.



Friseur



Bettina Kagerl, Innungs-Obermeisterin und Betreiberin des Friseursalons „Haarreich“ in Altenerding, freut es sehr, wenn die Maske fällt. Würde ein Gast ums Maskentragen bitten, werde dem natürlich nachgekommen, aber: „Es ist schön, unsere Kunden mal wieder mit ganzem Gesicht zu sehen und nicht nur die Augen, weil für eine gute Beratung zur Frisur braucht man diese Proportionen.“



Redaktion



In den Medienhäusern Erding und Dorfen wird weiterhin die FFP2-Maskenpflicht auf den Begegnungsflächen aufrecht erhalten. Diese gilt ebenso für Kunden und Gäste des Hauses.

rs