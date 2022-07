Bahnausbau: Gotz’ Giftpfeile nach München

Von: Hans Moritz

Ein Projekt zum Davonlaufen? Die zweite Stammstrecke dauert länger und wird bedeutend teurer. Dennoch ist sie für Erdings OB Max Gotz alternativlos. © Matthias Balk/dpa

Mit der Münchner Verkehrspolitik hart ins Gericht geht Erdings OB Max Gotz. Seine Giftpfeile, die er vom politischen Frühschoppen des CSU-Ortsverbandes abschoss, galten der zweiten Stammstrecke, dem Bahnausbau insgesamt, aber auch der Energiewende.

Erding - Derweil hat Gotz aber auch in seiner eigenen Stadt Baustellen – bei denen er nicht so vorankommt, wie er das gerne täte.



Grauer Anzug, schwarzes Polo, in diesem Kampfanzug war Gotz am Sonntag ins Wirtshaus Kreuzeder gekommen – um sich unter anderem die Grünen vorzunehmen. Deren Vorschlag, den Bau der zweiten Stammstrecke, der nun statt 3,9 stolze 7,2 Milliarden Euro kosten und nicht 2028, sondern erst 2037 fertig sein soll, zu beenden, nannte Gotz einen „Skandal“. Die Beschlüsse, die zweite Röhre zu bauen, seien zu akzeptieren. Alles andere sei „kommunalpolitisch verwerflich. Wer so ein Projekt angeht, muss mit Kostensteigerungen rechnen.“



Doch nicht nur die Grünen ging der OB hart an. Gotz stellt eine „zunehmende Entfremdung der Landeshauptstadt vom Umland fest“. Seinem Münchner Kollegen Dieter Reiter (SPD) kreidet der CSU-Politiker an, „dass er sich im Planungsverband gar nicht mehr blicken lässt“. Genau der sei aber die Plattform, die Entwicklung des Großraums München voranzutreiben. Aber auch die eigene Partei kommt bei Gotz derzeit nicht gut weg: Der Münchner CSU warf er „Schlafmützigkeit“ vor. Der Ausbau sei entscheidend für die Zukunft des gesamten ÖPNV in der Region.



„Wenn die zweite Stammstrecke fertig ist, wird keiner mehr drüber reden“, ist der Oberbürgermeister überzeugt. „Welches Signal würde ein Baustopp für den Standort München aussenden?“, fragte er, um die Antwort gleich selbst zu liefern – „ein verheerendes“. Er empfahl einen Blick nach Hamburg: Mit der Elbphilharmonie – auch sie wurde deutlich teurer und brauchte mehr Zeit – hätten die Hanseaten einen weithin strahlenden Leuchtturm realisiert.



Gotz erinnerte daran, dass die Münchner S-Bahn Anfang der 1970er Jahre für 420 000 Fahrgäste pro Tag gebaut worden sei, heute seien es doppelt so viele. Damit holte er nur Luft für seine nächste Abrechnung: Erdings OB hält das Neun-Euro-Ticket für eine Fehlentscheidung. „Viele haben es nur für eine Fahrt gekauft. Damit bringt man die Menschen nicht dazu, dauerhaft auf den ÖPNV umzusteigen. Es wäre besser gewesen, man hätte die 1,5 Milliarden Euro Steuergeld in die Infrastruktur von Bus und Bahn gesteckt.“



Dazu gehört für ihn auch, endlich mit den Zulaufstrecken zum Brenner-Basistunnel voranzukommen. Gotz wäre dabei, Planungs- und Genehmigungsprozesse deutlich abzukürzen. Dieses Projekt ist für ihn ein weiteres Beispiel für nicht mehr vertretbare Verzögerungen – genauso wie der Bau der Flughafentangente Ost und die Planung der Erdinger Nordumfahrung, deren Genehmigungsverfahren nun schon seit neun Jahren läuft.



In Erding selbst will der OB bei der Energie- und Verkehrswende keine Zeit verstreichen lassen. Die Umstellung der Linie 580 Eichenkofen–Therme auf Elektrobusse ist für ihn ein Erfolg. 2026 sollen nach seiner Vorstellung alle Stadtbuslinien auf E-Betrieb umgestellt sein. Dabei lobte er die Aufgeschlossenheit des Busunternehmens Scharf, „während ich aus München nur Bedenken höre“. Erding wolle hier Taktgeber sein.



Doch auch in Erding selbst gibt es Hindernisse bei der Verkehrswende. Der seit Jahren diskutierte Radweg von Indorf nach Erding könnte nach Informationen Gotz’ nun zwar gebaut werden, nachdem alle Grundeigentümer mitziehen. Doch nun droht es an der Überquerung der B 388 in Altenerding zu scheitern. Das sei städtische Angelegenheit, urteilt der Freistaat – also nicht förderfähig. Eine dritte Ampel in einem so kurzen Abschnitt kommt für Gotz nicht in Frage. „Deshalb könnte es auf einen Kreisverkehr zulaufen.“



Und der Radweg von Tittenkofen nach Langengeisling könne erst im Zuge des Baus der Nordumfahrung in Angriff genommen. Sonst drohten zwei Planungen zu kollidieren.

