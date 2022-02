Erding: Komplettabriss vom Mayr-Wirt für heuer geplant

Von: Gabi Zierz

Kein schöner Anblick: Die Rückseite des Mayr-Wirt-Areals zwischen Haager Straße und Kordonhausgasse. Der Parkplatz wird sehr gut angenommen. © Peter Gebel

Der Neubau des Mayr-Wirt-Areals an der Haager Straße wird sich noch Jahre hinziehen. Dafür sucht die Stadt Erding Architekten und Investoren. Heuer soll zumindest der Altbestand komplett abgerissen werden.

Erding – Weiter in Geduld üben müssen sich die Erdinger, was die Neubebauung des Mayr-Wirt-Areals an der Haager Straße betrifft. Das wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses deutlich. Heuer soll wenigstens der schon mehrfach angekündigte Komplettabriss des Altbestandes erfolgen.

Die Wurstfabrik im hinteren Bereich war bekanntlich schon vor Jahren abgebrochen worden. Dort ist ein Parkplatz entstanden.

Dass das gesamte, knapp 2600 Quadratmeter große Areal übergangsweise als Parkplatz genutzt werden könnte, wie einige Stadträte vorschlugen, steht noch nicht fest. Denn: „Die Haager Straße steht vor einem großen Umbruch“, erklärte OB Max Gotz (CSU) und nannte als Beispiel die anstehende Großbaustelle am ehemaligen Falterer-Haus.

Das Gebäude soll bekanntlich von Grund auf umgebaut werden. Die Planungen dafür laufen seit Jahren. Da es auf dem Grundstück selbst keinerlei Spielraum für die Einrichtung der Baustelle gebe, werde die Haager Straße oder Hennengasse wohl halbseitig gesperrt werden müssen, kündigte Gotz an. Zudem könne das Mayr-Wirt-Areal dafür genutzt werden.

Eine weitere mehrjährige Großbaustelle wird der S-Bahntunnel, mit dessen Bau laut Ministerium frühestens Anfang 2025 begonnen werden könne, so der OB. Vorab müsse der Abwasserzweckverband den Kanal verlegen. „Dafür braucht er mindestens ein Jahr“, sagte er. All das würden sich potenzielle Investoren, die das Mayr-Wirt-Areal auf Wunsch der Stadt entwickeln sollen, genau anschauen.

2009 hatte die Stadt das Areal, das Burkhard Köppen (CSU) als „Filetstück“ bezeichnete, von der Familie Mayr erworben und bereits ein Jahr später eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Dann geschah nicht mehr viel. Das Wirtshaus selbst schloss erst 2018. Ende 2020 beschloss der Stadtrat, einen städtebaulichen Wettbewerb auszuloben. Vorplanungen gibt es laut Stadtbaumeister Sebastian Henrich schon, dann habe die Corona-Pandemie das Ganze aber ausgebremst.

Henrich fasste die Machbarkeitsstudie, die von einer dreigeschossigen Bebauung ausgeht, kurz zusammen und erklärte, dass man sich bei der Umsetzung eine Kooperation vorstelle: „Die Architekten müssen nachweisen, dass sie mit leistungstarken Investoren zusammenarbeiten.“ Vor Jahren war die Sparkasse als Entwickler der Fläche im Gespräch, daraus wurde aber nichts.

Fest steht, dass wieder ein Gasthaus entstehen soll, eventuell sogar mit Saal. Zudem kann sich der Stadtrat Gewerbe und Wohnen vorstellen. Henrich geht auch von einer zweigeschossigen Tiefgarage aus. Weitere Details muss der Stadtrat im Auslobungstext für den Wettbewerb genau formulieren.

Der Stadtbaumeister erklärte, es gebe genügend Investoren, die so eine Größenordnung schon einmal realisiert hätten. Dieses Wissen wolle man anzapfen. Denn: „Der Glaube, dass man selbst weiß, was dort am besten geht, ist falsch.“ Als Negativbeispiel nannte Gotz das Bräuhausviertel. „Wir sollten die Fehler vermeiden, erst etwas hinzubauen und dann erst eine Nutzung zu suchen.“

Die Stadträte sahen die Vorteile einer Bedarfsplanung sehr wohl, einige wie Hans Egger (Erding Jetzt) waren jedoch skeptisch, „wie wir eine Nutzung bekommen, die wir haben wollen, die dem Investor aber nicht schmeckt“.

Welch große Rolle der Denkmalschutz bei der Planung spielt, das betonte Gotz. Ohne diesen gehe in den ersten Schritten nichts. Aktuell gestalte sich die Abstimmung schwierig, weil sich im Landesamt für Denkmalschutz personelle Veränderungen ergeben hätten und niemand für Erding zuständig sei.

Bis irgendwann Neues auf dem Mayr-Wirt-Areal entsteht, kann sich Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) statt eines vergrößerten Parkplatzes auch wechselnde Angebote wie ein Streetfood-Festival vorstellen. Köppen drängte, den Abbruch heuer vorzunehmen – „auch als Signal an die Stadt“ – und dann zügig den Wettbewerb anzugehen. Und Rainer Mehringer (Freie Wähler) meinte mit Blick auf die bereits verstrichene Zeit: „Ich möchte nicht, dass das jetzt noch zehn Jahre ins Hintertreffen gerät.“

