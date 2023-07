„Beste Basis für eine hervorragende Zukunft“

Voll besetzt war die Turnhalle der Berufsschule Erding, in der am Freitag mehr als 400 junge Menschen aus 17 Berufen verabschiedet wurden.

Mehr als 400 Absolventen an der Berufsschule – Appell für bürgerschaftliches Engagement

Von Bernd Heinzinger schließen

Die Berufsschule Erding hat im feierlichen Rahmen 437 erfolgreiche Absolventen verabschiedet, die ihren Abschluss in einem von insgesamt 17 Berufen geschafft haben.

Erding - Mit einen Notenschnitt von 1,5 oder besser verdienten sich 71 von ihnen sogar eine besondere Auszeichnung.



Die Tür zu einem eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Leben stehe nach dem Ende der Ausbildung für alle offen, betonte Schulleiter Dieter Link in Richtung der Absolventen: „Ihr müsst jetzt nur noch durchgehen.“ Wer wartet hinter dieser Tür? Eine freie Gesellschaft mit einer demokratischen Staatsform, christlichen Werten, Gesetzen, Vorschriften und Regeln.



Aber auch eine freie Gesellschaft, die jedem Menschen ein Höchstmaß an individueller Entwicklung zugestehe: „Bringt euch ein als Mensch, als Bürger und als Fachkraft.“ Ob als Ehrenamtliche in Feuerwehren, als Stadt- oder Kreisräte, in Vereinen oder anderen Organisationen: Das Land brauche Personen, die es mitgestalten.



Der Schulleiter zeigte sich jedoch auch besorgt über Tendenzen, dass ehrenamtlich Tätige oder Volksvertreter von gewissen Personen diffamiert oder bedroht würden: „Niemand in unserem Land sollte Angst vor Gewalt haben“, bekräftigte Link in seiner Rede. Auf die Zukunftschancen der Absolventen zurückkommend sagte er, dass hervorragend ausgebildetes Personal dringend benötige würde: „Also Leute, wie ihr es jetzt seid.“



Die 437 haben diese Berufe erlernt: elf Bankkaufleute, 32 Kaufleute für Büromanagement, 34 Kaufleute im Einzelhandel, 19 Verkäufer, 50 Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, 53 Medizinische Fachangestellte, 44 Zahnmedizinische Fachangestellte, 20 Friseure, 15 Kfz-Mechatroniker, 16 Fluggerätmechaniker, 16 Maurer, 31 Schreiner, 30 Zimmerer, 17 Köche, 22 Hotelfachleute, acht Hotelfachleute mit Zusatzqualifikation Europäisches Hotelmanagement und 19 Schüler der Berufsintegrationsklassen BIK.



Der Schulleiter wollte bei der Feier aber nicht nur seine Absolventen loben. Bemerkenswert fand er auch die Leistung der Schülerinnen und Schüler in den drei Klassen, in welchen hauptsächlich Flüchtlinge und Asylbewerber die deutsche Sprache erlernen: „Sie waren sehr froh, dass wir ihnen eine Tür in ein sicheres Land geöffnet und sie aufgenommen haben.“



Warme Worte für erfolgreichen Prüflinge hatte an diesem Nachmittag auch Landrat Martin Bayerstorfer parat. Bevor er die schöne Aufgabe hatte, die Besten zu ehren (Berichte folgen), sagte er: „Mit der Berufsausbildung habt ihr die beste Basis für eine hervorragende Zukunft.“ Alle hätten jetzt einen entscheidenden Punkt im Leben absolviert.



Erdings Oberbürgermeister Max Gotz blickte zunächst in den Raum: „Ich sehe hier ein herrliches Bild mit so vielen erfolgreichen Absolventen.“ An die Schüler appellierte der OB, dass sie bitte so erfolgreich weitermachen sollten: „Sucht euch einen Weg, auf den ihr später stolz sein könnt.“



Moderiert wurde die Abschlussfeier vom stellvertretenden Schulleiter Günther Niedermaier und Schülersprecherin Leonie Giehrl. Für die musikalische Umrahmung sorgte unter anderem ein aus Schülern der drei Deutschklassen zusammengesetzter Chor. Mit tollem Spiel auf dem Klavier und packendem Gesang setzte Mambo Mazunva noch eine Soloeinlage drauf.



Nach knapp zwei Stunden durften schließlich alle jetzigen Ex-Schüler ihre Zeugnisse in Empfang nehmen und bei einem launigen Sektempfang den sicherlich folgenden Feiermarathon starten. hz