Erding: Mehr als 700 neue Wohnungen an der Haager Straße

Eine Kleinstadt in der Stadt: Im Osten Erdings entsteht eine neue Wohnsiedlung, hier von Süden aus gesehen. Gleich zwei Bebauungspläne gehen nun in die öffentliche Debatte. Mittendrin: eine Schule und zwei Kindergärten. Vorne links ist die Grundschule zu sehen, in der Mitte das BRK-Kinderhaus Wolperdinger.

Zwei Bebauungspläne im Bauausschuss vorgestellt

Erding bringt das nächste Baugebiet XXL an den Start, zwischen Haager Straße und B 388: Dort sollen in den nächsten Jahren 700 Wohnungen entstehen.

Erding – In Erding wird derzeit so intensiv neuer Wohnraum geschaffen wie seit den 90er Jahren nicht. Im Bau sind Siedlungen im Thermengarten, an der Greißlbräustraße und vor allem an der B 388 auf dem Poststadl-Areal. Nur ein paar hundert Meter weiter südlich, wiederum zwischen B 388 und Haager Straße, geht die nächste XXL-Siedlung an den Start. In den nächsten Jahren könnten rund um den Ludwig-Simmet-Anger über 700 neue Wohneinheiten entstehen.

Der Bauausschuss des Stadtrats brachte am Dienstag einstimmig zwei Bebauungspläne auf den Weg. Größter Knackpunkt ist die Anbindung an die Bundesstraße. Hier mussten sich die Stadträte dem Bund, respektive dem Straßenbauamt München geschlagen geben. Die ersten Planentwürfe gehen nun in die öffentliche Auslegung. „In Stein gemeißelt ist noch nichts“, sagte OB Max Gotz (CSU). Er könne sich vorstellen, dass durch die Beteiligung der Bürger und der Fachstellen weitere Ideen dazukommen.

Der erste Bebauungsplan mit etwa 355 Wohnungen entsteht auf der Wiese zwischen Ardeo- und Haager Straße sowie B 388 südlich des Ludwig-Simmet-Angers. Sollte das Interimsrückhaltebecken nach dem Hochwasserschutz nicht mehr benötigt werden, kann hier weiterer Wohnraum geschaffen werden.

Insgesamt geht es um sieben Bauabschnitte – als Reihe entlang der Bundesstraße und in fünf Karrees. Vorgesehen sind zudem ein aufgeständertes Parkhaus und ein so genannter Quartiersplatz, an dem ein Kiosk, ein Café oder eine Eisdiele denkbar sind. Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die B 388. Bindeglied zum zweiten Teil der neuen Siedlung ist ein geschlossener, parkähnlicher Grünzug in Nord-Süd-Richtung, der nur für Radfahrer und Fußgänger zugänglich ist.

Der zweite Bebauungsplan beginnt im Süden mit dem Areal der geplanten Kita mit Mensa, der Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger sowie dem bestehenden Kinderhaus des BRK und zieht sich Richtung Norden entlang der Haager Straße bis zur Almenrauschstraße. Diese dient als Erschließung des Wohngebietes in Form eines Straßen-Vierecks. Die Zufahrt zu Schule und Kitas erfolgt nach den Worten von Lolita Liening vom Stadtplanungsamt – wie bisher – über die Haager Straße/Ludwig-Simmet-Anger. Insgesamt sei gewährleistet, dass es keinen Durchgangs- beziehungsweise Schleichverkehr zwischen der Haager Straße und der B 388 gibt, so Liening.

Zur städtebaulichen Gestaltung führte sie aus, dass die Gebäudehöhen von der Haager Straße in Richtung B 388 anstiegen. Geh- und Radwege gebe es in alle Richtungen. Die Bebauung selbst wurde im Stadtrat nicht diskutiert, sondern nicht zuletzt wegen des Grünzugs gelobt. Gotz sprach von 350 neu zu pflanzenden Bäumen.

Herbert Maier (Grüne) forderte nur: „Die Stadt sollte die Investoren bei der Umsetzung eines regenerativen Energiekonzeptes unterstützen.“ Er rechnete vor, dass es bei 700 Wohneinheiten und 1400 bis 1500 Bewohnern 21 000 Quadratmetern Dachfläche für Solarenergie bedürfe. Rechne man die Elektromobilität hinzu, müssten es 28 000 Quadratmeter sein.

Burkhard Köppen (CSU) stieß ins gleiche Horn. „Wir sollten die Solarthermie hier optimal nutzen. Wir haben völlig neue Voraussetzungen“, erklärte er mit Blick auf die Energiewende. Stefan Lorenz (Grüne) verlangte Teiche oder Zisternen, in denen Regenwasser für die Bewässerung der Grünflächen gesammelt wird. Der Beschluss enthielt dann den Zusatz, dass die Investoren – einige waren in der Sitzung anwesend – das zu beachten hätten.

Strittig war die Anbindung an die Bundesstraße. Verkehrsplaner Ralf Engelhardt berichtete, dass hier derzeit pro Tag bis zu 15 000 Fahrzeuge unterwegs seien, 16 000 bis 2035. In die neue Siedlung würden pro Tag 900 Fahrzeuge ein- und wieder ausfahren. Für die Anbindung an die B 388 gebe es drei Möglichkeiten: Vorfahrtsregelung mit Abbiegespur, Ampel und Kreisverkehr. Die Stadträte favorisierten klar Letzteren.

Doch diese Pläne durchkreuzte Felix Krötz vom Straßenbauamt – geht nicht auf einer Bundesstraße. Er plädierte für eine Ampel. Die könne bedarfsgerecht gesteuert werden und sei auch für mobilitätseingeschränkte Verkehrsteilnehmer die beste Lösung. Unter anderem Hans Balbach (EDJ) und Köppen wollten das nicht hinnehmen und verwiesen auf Ampeln an Fuchsbergstraße und Taufkirchener Kreuzung. Es drohe ein Dauerstau. Hinzu komme die Anschlussstelle Poststadl. Krötz entgegnete, dass die Ampeln aufeinander abgestimmt würden. Nur mit Unbehagen stimmte der Ausschuss zu.