Mehr als nur eine Hülle

Gegen eine Spende ins Sparschwein verpackt Birgit Stoiber, Mitinhaberin des „Lesezeichens“ an der Haager Straße Bücher und andere Geschenke. © Peter Gebel

Geschenke wollen hübsch verpackt sein. Aber nicht überall ist das kostenlos. Wir haben uns im Erdinger Einzelhandel umgehört.

Erding - Weihnachten rückt näher, es werden weiter fleißig Geschenke gekauft. Diese wollen freilich ansprechend verpackt werden. Aber nicht jeder hat die Lust oder das Talent, das selbst zu tun. In manchen Geschäften gibt’s den Service kostenlos, andere wiederum verlangen einen kleinen Aufpreis. Wir haben uns im Erdinger Einzelhandel umgehört.



Das Weinhaus Dosch in Erding macht seine Preise vom Produkt abhängig. „Bei einem teuren Whiskey ist die Verpackung kostenlos, bei einem kleinen Wein ab 50 Cent“, sagt Erwin Dosch. Er hat festgestellt, dass zuletzt die Nachfrage nach dem Einpacken der Geschenke gleich im Laden zurückgegangen ist. Das Material sei mit Corona und Krieg in der Ukraine teurer geworden.



Andere Geschäftsleute wiederum machen die entgegengesetzte Erfahrung. Im Fassl in Erding ist es so geregelt: „Das Einpacken von Geschenkkörben kostet acht Euro, andere Boxen starten bei fünf Euro. Prinzipiell fangen alle Verpackungen bei zwei Euro an“, sagt Inhaber Dimitrios Zarogiannis. Auch das Fassl habe mit dem Preisanstieg für buntes Papier und Schleifen zu kämpfen.



Das Einrichtungsgeschäft Voischee an der Langen Zeile in Erding verlangt fürs Verpacken pauschal drei Euro, bei größeren Einkäufen kann’s freilich auch teurer werden. Inhaberin Lisa Eichner erzählt: „Wir haben vor fünf Jahren das Einpacken eigentlich abgeschafft, da sich das für uns nicht wirklich gelohnt hat.“ Dass sie es nun doch wieder macht, liegt an der Nachfrage: „Die ist zuletzt wieder gestiegen“, sagt Eichner. Bei „Fanny Huber“ ist das Geschenkpapier gratis – und noch dazu umweltfreundlich, wie es dort heißt.



Im Modegeschäft Kraus sind die Verpackungen ebenfalls nach wie vor kostenlos, da „ordentlich Vorräte“ aus den vergangenen Jahren übrig seien, berichtet Inhaber Wolfgang Kraus. „In letzter Zeit haben wir eine steigende Nachfrage. Das liegt unter anderem daran, dass wir im Obergeschoss eine neue Abteilung mit mehr Geschenkartikeln eröffnet haben“, so Kraus.



Der Buchladen „Lesezeichen Erding“ überlässt seinen Kunden selbst, wie viel ihnen die Verpackung wert ist. „Wir haben eine Sparsau, in die können die Kunden gerne Geld einwerfen. Grundsätzlich ist das Einpacken bei uns kostenlos“, erklärt Mitinhaberin Birgit Stoiber. Auch im Lesezeichen herrscht aktuell große Nachfrage. Die verzeichne man zwar auch unterm Jahr, aber durch den Geschenke-Trubel in der Weihnachtszeit sei sie deutlich höher. Die Vorfreude auf Weihnachten und die heiß ersehnte Bescherung wollen sich eben trotz schwerer Zeiten die wenigsten nehmen lassen.

